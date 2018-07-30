Yemen'de üst düzey istihbarat yetkilisine suikast

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Aden'in Hur Mekser kentinde akşam namazının ardından camiden çıkan 4'üncü Askeri Bölge İstihbarat Daire Başkanı Albay Nasır Mukeyrah, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından takip edildi.

Albay Mukeyrah'a evinin önünde susturucu takılmış silahla ateş eden saldırgan olay yerinden kaçtı. Hur Mekser'deki Cumhuriyet Eğitim Hastanesine kaldırılan Mukeyrah, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Lahic, Ed-Dali, Ebyen ve Taiz vilayetlerini kapsayan 4'üncü Askeri Bölge'nin merkezi, geçici başkent Aden'de yer alıyor. Mukeyrah, daha önce Aden Uluslararası Havalimanı'nda istihbarat memuru olarak görev yapmıştı.