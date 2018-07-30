Türkiye'den Suriye'ye duble yol

Yenişafak'tan Yasemin Asan'ın haberine göre Türkiye, askeri harekatlarla güveni tesis ettiği Suriye'de sosyo ekonomik yatırımlara hız verdi.

Oluşturulan güvenli bölgelerde ticaret imkanı Türk işadamlarına açılırken, ticaret alt yapısı için de duble yolların inşası devam ediyor. Açılacak gümrük kapısından Çobanbey'e kadar uzanacak duble yol planlamalara göre Menbiç'te bitecek.

Edinilen bilgilere göre, Çobanbey'e yapılan duble yolun devamında iki güzergahı olacak. Çobanbey'den birinci güzergah El Bab'a, ikinci yol ise Cerablus'a uzanacak. İlerleyen dönemlerde bu yolun Menbiç'e kadar yapılması planlanıyor.

SURİYELİ İŞADAMLARI FABRİKA KURACAK

Habere göre, Türkiye'de 8 bin civarında Suriyeli iş adamı bulunuyor. Bunların ülkelerinde fabrika kurması hedefleniyor. Afrin'e özellikle tekstil ve zeytincilikte yoğunlaşması beklenen yatırımlarla bölgedeki istihdama katkı sağlanacak ve tersine göç hayata geçirilecek. Ayrıca Türk vatandaşları güvenli bölgede ticaret yapabiliyor.