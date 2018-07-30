Rusya'nın yardımıyla siviller İdlib'den ayrılmaya devam ediyor

Rusya'nın, Ebu el Duhur köyünde organize ettiği insani koridor üzerinden siviller militanların kontrolündeki Suriye'nin İdlib vilayetinden ayrılmaya devam ediyor. Kabul merkezi yetkilileri, göçmenlerin yeniden yerleştirilmesine yardım ederken, Rus doktorlar da sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor.

Rus askerlerinin Ebu el Duhur köyünde organize ettiği insani koridor üzerinden İdlib'den çok sayıda sivil ayrılıyor. Halep'teki kabul merkezi göçmenlerin yeniden yerleştirilmesi ve yeniden kimlik çıkarma işlemleriyle ilgileniyor.

Halep'teki göçmen kabul, dağıtım ve yeniden yerleştirme merkezinin Başkanı Oley Demyanenko "Vilayet valisiyle işbirliği yapıyoruz, göçmenlerin dönüşü ve belgelerinin kontrolüyle ilgilenen bir komisyon kuruldu. Çatışmalar sırasında kişisel belgeleri ve eşyaları yanan çok fazla insan dönüş yapıyor" dedi.

‘YANLARINDA SİLAH OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİYORUZ'

Demyanenko, göçmenlerin hukuki sorunları olup olmadığını da kontrol ettiklerini, insani koridordan geçmeden önce yanlarında patlayıcı veya silah olmadığından emin olduklarını ifade etti. Nitekim, koridordan silah veya benzeri bir cisimle geçmek yasak.

© REUTERS / SANA Suriye ordusu İdlib’i kurtarmaya hazırlanıyor

Göçmenleri kontrol etmekle yükümlü Suriye hükümet güçlerinden mayın temizleme uzmanı Hudam Tanker "Yanlarında metal eşyalar olan insanlar oldu, torbalara saklanmıştı. Yanlarında bıçak ve ateşli silah götürmeye çalışıyorlardı. Ama bunlar çok nadir oluyor. İnsanlar genellikle kişisel eşyalarını ve hayvanlarını yanlarında götürüyor" dedi.

İnsani koridordan geçenler Rus doktorlar tarafından muhakkak sağlık kontrollerinden geçiyor, çoğunda da problemlere rastlanıyor.

Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinin sağlık birimi yetkilisi Aleksey Pikulev "Çoğunlukla deri hastalıkları ve solunum sistemi sorunları var. Çocuklar ve annelerini muayene ettik, hepsine tedavi için gerekli tavsiyeleri ve ilaçları verdik" dedi.

İdlib, 2015'ten beri Fetih el Şam'ın (eski adıyla El Nusra) kontrolü altında. Örgüt liderleriyle yapılan anlaşma sonucu, İdlib'e oluşturulan koridorlar üzerinden Halep, Humus ve Doğu Guta'dan Suriye hükümetine teslim olmayı reddeden terör örgütü üyeleri götürüldü. Bölgeye şimdi de Suriye'nin güneyinden, Deraa ve Kuneytra'dan militanlar götürülüyor.

İdlib'de 2017 yılında bir gerilimi azaltma bölgesi kuruluyor. Bu bölgenin sorumluluğu Rusya ve İran'la Suriye'deki ateşkesin garantörü olan Türkiye'de.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 26 Temmuz'da gazetecilere yaptığı açıklamada İdlib ve teröristlerin bulunduğu diğer bölgelerin Suriye ordusunun operasyon gerçekleştireceği yerler arasında öncelikli olacağını söylemişti.