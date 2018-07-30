Rusya'nın yardımıyla siviller İdlib'den ayrılmaya devam ediyor

Halep'teki göçmen kabul, dağıtım ve yeniden yerleştirme merkezinin Başkanı Oley Demyanenko "Vilayet valisiyle işbirliği yapıyoruz, göçmenlerin dönüşü ve belgelerinin kontrolüyle ilgilenen bir komisyon kuruldu. Çatışmalar sırasında kişisel belgeleri ve eşyaları yanan çok fazla insan dönüş yapıyor" dedi.
‘YANLARINDA SİLAH OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİYORUZ'
Demyanenko, göçmenlerin hukuki sorunları olup olmadığını da kontrol ettiklerini, insani koridordan geçmeden önce yanlarında patlayıcı veya silah olmadığından emin olduklarını ifade etti. Nitekim, koridordan silah veya benzeri bir cisimle geçmek yasak.
İnsani koridordan geçenler Rus doktorlar tarafından muhakkak sağlık kontrollerinden geçiyor, çoğunda da problemlere rastlanıyor.
Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinin sağlık birimi yetkilisi Aleksey Pikulev "Çoğunlukla deri hastalıkları ve solunum sistemi sorunları var. Çocuklar ve annelerini muayene ettik, hepsine tedavi için gerekli tavsiyeleri ve ilaçları verdik" dedi.
İdlib'de 2017 yılında bir gerilimi azaltma bölgesi kuruluyor. Bu bölgenin sorumluluğu Rusya ve İran'la Suriye'deki ateşkesin garantörü olan Türkiye'de.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 26 Temmuz'da gazetecilere yaptığı açıklamada İdlib ve teröristlerin bulunduğu diğer bölgelerin Suriye ordusunun operasyon gerçekleştireceği yerler arasında öncelikli olacağını söylemişti.
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