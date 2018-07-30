Ayrım Duvarı'na Tamimi'nin resmini çizen 2 İtalyan aktivist sınır dışı edildi

10 YIL İÇİN İSRAİL'E GİRMELERİ YASAKLANDI
Masalha müvekkillerinin 10 yıl için İsrail'e girmelerinin yasaklandığını da açıkladı.
İsrail askerlerini tokatlarken görüntülenen, Aralık 2017'de gözaltına alınan ve 'Filistin'in cesur kızı' olarak anılan 17 yaşındaki Ahed Tamimi dün İsrail cezaevinde 8 ay kaldıktan sonra serbest kalmıştı.
İsrailli yetkililer 2 İtalyan'ın 'suçüstü yakalandığını' söylemiş ve 'vandalizm' suçundan gözaltına alındıklarını duyurmuştu.
Ardından ikilinin vizeleri dün iptal edilmiş ve 3 gün içinde ülkeden ayrılmaları emredilmişti.
İsrail askerlerini tokatlarken görüntülenen, Aralık 2017'de gözaltına alınan ve 'Filistin'in cesur kızı' olarak anılan 17 yaşındaki Ahed Tamimi dün serbest kalmıştı.
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