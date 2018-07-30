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16:10 30 Temmuz 2018
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    Suriyeli Dürzilerden Golan Tepeleri'ndeki ateşkes hattı yakınındaki Bukata'da Esad yönetimine destek gösterisi

    IŞİD, Dürzi yurdu Süveyde'de onlarca kadın ve çocuğu kaçırdı

    © REUTERS / Ammar Awad
    Ortadoğu
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    Suriye hükümet güçlerinin ülkenin güneyinde büyük oranda kontrolü sağlamasının ardından Ürdün sınırındaki Süveyde'ye IŞİD'in düzenlediği koordineli saldırılarda ölü sayısı 250'yi geçerken onlarca kadın ve çocuğun da kaçırıldığı belirtildi.

    Suriye'nin Ürdün sınırı yakınındaki Süveyde vilayetine IŞİD saldırısı
    © REUTERS / THIRD PARTY
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    Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yaşadığı Süveyde vilayetine geçen hafta saldıran IŞİD'in kadınlarla çocukları da kaçırdığı ortaya çıktı.

    Londra merkezli muhaliflerin Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ''Saldırıların ardından en az 36 Dürzi kadın ve çocuk kaçırıldı'' açıklamasını yaptı.

    Gözlemevi ve Suriyeli haber sitesi Süveyde24'e göre 20 kadın ile 16 çocuk IŞİD tarafından esir alındı.

    Gözlemevi Başkanı Rami Abdel Rahman, IŞİD'in esir aldığı kadınlardan 4'ünün kaçmayı başardığını, 2'sinin ise öldüğünü söyledi.

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    Rahman, IŞİD'in hedef aldığı bölgede ayrıca 17 erkeğin akıbetinin belirlenemediğini, kaçırılmalarının ihtimal dahilinde olduğunu kaydetti.

    Süveyde'nin kent merkezi ile vilayet genelini eşzamanlı vuran intihar saldırıları ve silahlı saldırıların sorumluluğunu üstlenen IŞİD'den henüz kaçırmalarla ilgili bir açıklama gelmedi.

    Irak gibi Suriye'de de IŞİD'e karşı zafer ilan edilmesine karşın IŞİD hala Süveyde, Deyr ez Zor ve Irak sınırı yakınında bazı cepleri kontrolünde tutuyor.

    Suriye'nin güneyinde ÖSO ve diğer cihatçıları açıkça destekleyen ABD'nin IŞİD'e de gizli destek verdiği uzun zamandır iddia ediliyor.

    Etiketler:
    Dürziler, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD, Rami Abdel Rahman, Dürziler, Suriye'nin güneyi, Suriye
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