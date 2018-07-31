De Mistura, Suriye anayasa komisyonuna son şeklini vermek için Astana üçlüsüyle görüşecek

Bu açıklama, Astana üçlüsünün düzenlediği görüşmeler için Soçi'ye giden De Mistura'nın, Rusya, Türkiye ve İran'ın temsilcileriyle bir araya gelmesini izledi.
BM'nin Suriye Özel Temsilcisi, üç ülkenin temsilcileri ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin olarak, Suriye anayasa komisyonunda kimlerin yer alacağı ve bu komisyonun nasıl işleyeceğine ilişkin faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.
Ayrıca De Mistura'nın Rusya'nın Soçi kentinde, hükümet yetkilileri ve muhaliflerden, anayasa komisyonunda kimlerin yer alacağına ilişkin teklifleri aldığı belirtilmişti.
Diğer taraftan Soçi'deki Astana görüşmeleri kapsamında üç garantör ülkenin temsilcileri görüşmüş, ayrıca Suriye'deki mahkumların serbest bırakılması için oluşturulan çalışma grubunun üyeleri bir araya gelmişti.
Bugün Soçi'de heyetler arasındaki görüşmeler devam edecek ve toplantının genel oturumu düzenlenecek.
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