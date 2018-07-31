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18:11 31 Temmuz 2018
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    BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura ve yardımcısı Remzi İzzettin Remzi

    De Mistura, Suriye anayasa komisyonuna son şeklini vermek için Astana üçlüsüyle görüşecek

    © Sputnik / Nina Zotina
    Ortadoğu
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    Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın, Suriye'nin yeni anayasası üzerinde çalışacak komisyonda kimlerin yer alacağını belirlemek için eylül ayında Rusya, Türkiye ve İran'ın temsilcileri ile bir araya geleceği belirtildi.

    Staffan de Mistura
    © REUTERS / Denis Balibouse
    De Mistura: Türkiye, Rusya ve İran’dan yetkililerle Suriye anayasa komisyonunu görüştük
    BM'nin Suriye Özel Temsilcisi De Mistura'nın ofisinden yapılan açıklamada, 'Suriye'nin yeni anayasasının taslağını hazırlayacak komisyonun içeriğine son şeklini vermeye başlamak için' Astana barış sürecinin 3 garantör ülkesi olan Rusya, Türkiye ve İran'ın temsilcileri ile eylül ayında isviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmeyi planladığı kaydedildi.

    Bu açıklama, Astana üçlüsünün düzenlediği görüşmeler için Soçi'ye giden De Mistura'nın, Rusya, Türkiye ve İran'ın temsilcileriyle bir araya gelmesini izledi.

    BM'nin Suriye Özel Temsilcisi, üç ülkenin temsilcileri ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin olarak, Suriye anayasa komisyonunda kimlerin yer alacağı ve bu komisyonun nasıl işleyeceğine ilişkin faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.

    Ayrıca De Mistura'nın Rusya'nın Soçi kentinde, hükümet yetkilileri ve muhaliflerden, anayasa komisyonunda kimlerin yer alacağına ilişkin teklifleri aldığı belirtilmişti.

    Diğer taraftan Soçi'deki Astana görüşmeleri kapsamında üç garantör ülkenin temsilcileri görüşmüş, ayrıca Suriye'deki mahkumların serbest bırakılması için oluşturulan çalışma grubunun üyeleri bir araya gelmişti.

    Bugün Soçi'de heyetler arasındaki görüşmeler devam edecek ve toplantının genel oturumu düzenlenecek.

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    Etiketler:
    Suriye krizi, Anayasa, Astana Görüşmeleri, BM, Stefan De Mistura, Cenevre, Türkiye, Rusya, İran, Suriye
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