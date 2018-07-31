İsrail ordusu Dürzi istifalarıyla sarsılıyor

İsrail'de devlete tam sadakatle hizmet etmeleriyle tanınan ve askerlik yapan nadir azınlıklardan olan Dürziler, 'Yahudi ulus devlet yasasını' protesto için ordudan istifa etmeye başladı.

İsrailli Dürzi yüzbaşı Amir Jmall, pazar günü Facebook'tan Başbakan Benyamin Netanyahu'ya hitaben açık bir mektup yayımlayarak istifasını duyurdu. 'Yahudi ulus devlet yasasını' protesto için İsrail ordusuna artık hizmet etmeyeceğini belirten Amir Jmall, şöyle yazdı:

'HİZMET ETTİK, İKİNCİ SINIF VATANDAŞ OLDUK'

''Bu sabah kalktım, karargaha gitmek için yola çıkacaktım ki, kendime şunu sordum: İsrail devletine niye hizmet edeyim? Babam, iki erkek kardeşim ve ben kendimizi adayarak, görev bilinciyle ve vatan sevgisiyle hizmet ettik de sonunda ne elde ettik? İkinci sınıf vatandaşlık.''

"Why do I have to serve the State of Israel…in the end, what do we get? To be second-class citizens." The Facebook post has since been removed https://t.co/mB4G9yTNzs — Haaretz.com (@haaretzcom) 30 Temmuz 2018

'EMİNİM YÜZLERCESİ DAHA BIRAKACAK'

''Netanyahu, senin ve hükümetinin bu kararından sonra artık ülkeye hizmet etmek istemiyorum ve eminim ki yüzlerce kişi daha hizmet etmeyi bırakacak ve ordudan tahliye edilecek'' diye devam eden yüzbaşı, halkının ileri gelenlerine de 'Dürzilerin zorunlu askerlik hizmeti yerine getirmesinin sona ermesi için çalışmaları' çağrısı yaptı. Ancak daha sonra bu mesaj silinmiş gözüktü. © REUTERS / Ammar Awad IŞİD, Dürzi yurdu Süveyde'de onlarca kadın ve çocuğu kaçırdı

'İLK KEZ BUGÜN BAYRAĞI SELAMLAMADIM, MİLLİ MARŞI SÖYLEMEDİM'

Ardından Shady Zaidan isimli bir diğer Dürzi subay, Facebook hesabından ''Bugüne dek devletin bayrağı önünde gururla durdum ve onu selamladım. Bugüne dek milli marşı söyledim, çünkü bunun benim ülkem olduğundan ve herkesle eşit olduğumdan emindim. İlk kez bugün görev başında bayrağı selamlamayı, milli marşı okumayı reddettim'' açıklamasını yaptı.

Second Druze officer says he's quitting Israeli military over nation-state law https://t.co/AU7DW8cFUN — Haaretz.com (@haaretzcom) 31 Temmuz 2018

'MÜCADELEYE KATILIYORUM'

Bir muharebe birliğinin komutan yardımcısı olduğunu belirten Zaidan, ''Herkes gibi bir vatandaşım ve her şeyimi devlete verdim. Ama sonunda kendimi 2. sınıf vatandaş buldum. Kendimi bunun bir parçası olmak için hazırlamadım. Ben de mücadeleye katılıyorum, bu ülkeye hizmet etmeyi kesiyorum'' dedi. © REUTERS / Ammar Awad ‘Suriye, Golan Tepeleri'ni İsrail'in elinden alabilir'

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA: ORDUYA SİYASET KARIŞTIRMAYIN

Bunlar doğrudan kamuoyuna açıklama niteliğindeyken başka Dürzi komutanların da 'Yahudi ulus devlet yasasını' protesto ettiği belirtiliyor.

Dürzi tepkisi üzerine İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, askerlerin tartışmalı siyasi meseleleri ordudan ayrı tutmaları gerektiğini savundu.

'We are bound to uphold human dignity, regardless of ethnicity, religion and gender. So it has been and so it shall always be': Israeli military chief responds to Druze quitting army over nation-state law https://t.co/56j30OkyrJ — Haaretz.com (@haaretzcom) 31 Temmuz 2018

'ETNİSİTESİ, DİNİ, CİNSİYETİ NE OLURSA OLSUN'

''Halkın ordusu olarak görevimiz halkı koruyup savaşta kazanmaktır, etnisitesi, dini ve cinsiyeti ne olursa olsun insan onurunu korumakla yükümlüyüz. Bu hep böyleydi ve hep böyle olacak'' iddiasında bulunan İsrail Genelkurmay Başkanı, açıklamasını şöyle noktaladı:

''Savaşçıların ortak sorumluluğu ve kardeşliği, İsrail ordusuna hizmet eden Dürzi, Bedevi ve diğer azınlıklardan kardeşlerimizle birlikte, bize yolumuzda öncülük etmeye devam edecek.''