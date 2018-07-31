'Suriye, Türkiye'nin işgal ettiği tüm toprakları geri alma hakkına sahip'

© AFP 2018 / Kirill KUDRYAVTSEV 'Astana görüşmelerinin 10. turunda İdlib konusunda anlaşma sağlanmaz'

Caferi, "Bu konuda hiçbir taviz söz konusu olamaz. Çatışmasızlık bölgelerinin geçerlilik süresinin bir sınırı var. Suriye hükümetinin izni olmadan bu süre uzatılamaz. Türkiye'nin işgal ettiği tüm toprakları geri almak Suriye halkının meşru hakkı" dedi.

‘TÜRKİYE, SAYGI DUYMAYA SÖZ VERDİĞİ SURİYE'NİN BAĞIMSIZLIĞINI 10. KEZ İHLAL EDİYOR'

Rusya ve İranlı dostlarının Suriye'nin bağımsızlığının korunması yönündeki taahhütlerini saygıyla uyguladıklarını belirten Caferi, "Türkiye'ye gelince, ülkemizin bağımsızlığına saygıyla yaklaşma taahhütlerine 10. kez uymuyor. Bildiğiniz gibi Türk yönetimi İdlib'deki çatışmasızlık bölgesiyle ilgili taahhütlerine de uymuyor. Türkiye oraya sadece hafif silahlı polisleri göndermeliydi ama böyle yapmadı. Onlar oraya silahlı güçleri, tankları ve zırhlı araçları gönderdi" dedi.

Suriyeli diplomat, "Türkiye, Astana formatı içinde üzerine aldığı taahhütleri ihlal eden tek ülke" diye ekledi.

Caferi ayrıca Türk yönetiminin ‘Astana formatı' görüşmelerinde taahhütlerine uydukları yönünde açıklamalar yaptıktan sonra bu taahhütleri ihlal ederek ikiyüzlülük dilinde konuştuğunu kaydetti.

Caferi sözlerini şöyle sürdürdü: "Osmanlı güçleri, 4 yüzyıl boyunca Suriye topraklarını işgal etti. Şunu söylemek isterdik ki, bu sefer de onları kovmayı biliriz, çünkü her şey bizim lehimize".