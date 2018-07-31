'Rusya, Türkiye ve İran, Suriye anayasa komisyonu kurma çalışmalarına devam edecek'

Suriye'deki ateşkesin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye anayasa komisyonu kurma çabalarını sürdüreceği ve eylülde Cenevre'de BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile görüşme konusunda mutabakat sağladığı belirtildi.

Astana görüşmelerinde Rus heyetine başkanlık eden Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Astana görüşmelerinin 10. turu sonunda kabul edilen sonuç bildirgesini basın mensuplarıyla paylaştı.

Lavrentyev, "Taraflar, anayasa komisyonun Cenevre'de en kısa sürede çalışmaya başlamasını sağlamak amacıyla Suriyelilerin yönetimi altında siyasi çözüm sürecinin teşvik edilmesine yönelik ortak çabalara devam edecek" dedi.

'GARANTÖR ÜLKELER EYLÜLDE CENEVRE'DE MİSTURA İLE GÖRÜŞECEK'

Lavrentyev'in aktardığına göre Rusya, Türkiye ve İran'dan yetkililer, Mistura ile yapılan verimli görüşmelerden memnun olduğunu belirtti ve anayasa komisyonu kurma çalışmalarını istişare etmek üzere BM yetkilisiyle eylülde Cenevre'de bir araya gelme konusunda mutabakat sağladı.

Lavrentyev, garantör ülkelerin insani kuruluşlarla sığınmacıların Suriye'ye dönüşünü istişare etmeye başladığını da belirtti.

Ayrıca sonuç bildirgesine göre Rusya, Türkiye ve İran, IŞİD ve El Nusra Cephesi'yle (yeni adıyla Fetih el Şam) mücadeleyi sürdürmeye hazır olduklarını belirtti ve uluslararası toplumu Suriye'ye insani yardım sevkiyatını artırma ve mayın temizleme faaliyetlerine destek verme çağrısı yaptı.