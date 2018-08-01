İran'da ekonomik kriz: Meclis ilk kez Ruhani'ye hesap soracak

Aralık 2017'den beri ara ara ekonomi temelli protesto gösterilerine sahne olan İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ilk kez ekonomiyle ilgili sorulara cevap vermek üzere meclise çağrıldı.
80 MİLLETVEKİLİ SUNDU
Meclis Başkanı Ali Laricani, 80 milletvekili tarafından Ruhani'nin yanıtlaması talebiyle başkanlık divanına sunulan soru önergesini kabul etti.
'EKONOMİ ÇÖKÜYOR'
BİR AY İÇİNDE YANITLAMAK ZORUNDA
Kabul edilen önergeye göre, İran Cumhurbaşkanı, 80 milletvekilinin sorularını bir ay içinde meclisin açık oturumunda yanıtlamak zorunda.
DÖVİZDEN PAHALILIĞA, AMBARGOLARDAN İŞSİZLİĞE…
Meclisin, Ruhani'den, hükümetin döviz piyasası ve ürünlerin fiyatını kontrol etme konusundaki başarısızlığı, bankacılık ambargoları, işsizliğin düşürülememesi, ekonomik kriz ve döviz kurlarındaki artışa ilişkin sorulara cevap vermesini isteyeceği belirtildi.
ABD'de Barack Obama başkanken 2015'te imzalanmış ve Ruhani tarafından 'büyük başarı' olarak sunulmuş nükleer anlaşmaya rağmen İran bankalarının uluslararası finans piyasalarına erişiminin neden hala engellendiği de sorular arasında.
GÖREVDEN ALINMASI İSTENEN BAKANLAR
25 Temmuz'da Ruhani'nin Merkez Bankası Başkanlığına Veliyullah Seyf'in yerine Abdunnasır Himmeti getirmesi, ekonomi ekibini değiştirmesine yönelik baskıları durdurmaya yetmedi.
31 Temmuz'da 200 milletvekili, Ruhani'ye açık mektup yazarak, ekonomideki kötü gidişattan sorumlu oldukları gerekçesiyle Ekonomi Bakanı Mesud Kerbasiyan, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari ve Çalışma Bakanı Ali Rebii'nin görevden alınmasını istedi.
Tahran milletvekili Ebulfazl Suruş, görevden alınmamaları halinde sözkonusu isimlerin meclis tarafından azledileceğini iddia etti.
ÇALIŞMA BAKANI HAKKINDA GENSORU KABUL EDİLDİ
Ardından Çalışma Bakanı Ali Rebii hakkında verilen gensoru önergesi mecliste kabul edildi. Rebii'den 10 gün içinde kendisini mecliste savunması talep edildi.
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