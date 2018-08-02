İran'da 'hayat pahalılığı' protestoları başkente sıçradı

Gösterilere katılan eylemcilerin sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde eylemcilerin, Tahran'daki "Veliasr Meydanı" yakınlarındaki çöp konteynerlerini ateşe verdikleri görüldü.
Sloganlar atarak yürüyüşe geçen onlarca eylemciye, yoldan geçen sürücülerin de korna çalarak destek vermeleri dikkati çekti.
İsfahan'da üç gün önce başlayan pahalılığı protesto gösterileri bugün de Meşhed ve Şiraz kentlerine yayılmıştı.
MEŞHED'DE BAŞLAYAN PROTESTOLARDA 25 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
DOLAR 10 BİN TÜMENİ GEÇTİ
Hükümetin ekonomi alanında aldığı tedbirler doların ateşini düşürmediği gibi piyasada yaşanan krizin boyutlarını daha da arttırdı. Serbest piyasada dolar 10 bin tümen seviyesini geçti.
Döviz kurundaki ani artış halkın alım gücünü düşürürken iş yerlerinin üst üste kapandığı ve işsizliğin giderek arttığı İran'da sosyal medya üzerinden "genel grev ve protesto" çağrıları yapılıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)