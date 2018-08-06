'Usame bin Ladin'in oğlu, Muhammed Atta'nın kızıyla evlendi'

The Guardian'a mülakat veren Usame bin Ladin'in ailesi, Kaide liderinin oğlu Hamza bin Ladin'in 11 Eylül saldırılarının başını çeken Muhammed Atta'nın kızıyla evlendiğini teyit etti.

İngiliz gazetesi The Guardian, muhabiri Martin Chulov'un Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Usame bin Ladin'in annesi ve iki üvey erkek kardeşiyle görüşmesini yayımlamasının ardından, ailenin teyit ettiği evlilik haberini de verdi.

Buna göre ABD tarafından Mayıs 2011'de öldürüldüğü açıklanan Usame bin Ladin'in Kaide içinde rol alan 29 yaşındaki oğlu Hamza bin Ladin, Muhammed Atta'nın kızıyla evlendi.

ABD'ye göre Kaide lideri Usame bin Ladin, 11 Eylül 2001 saldırılarının emrini veren 'beyin'di. Muhammed Atta ise 11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezini'nin Kuzey Kulesini yerle bir eden uçağı kullanıyordu. Mısırlı mühendis, 11 Eylül saldırganlarının lideri pozisyonundaydı.

Atta'nın kızının adı açıklanmadı, 20'li yaşlarda bir Mısır vatandaşı olabileceği ileri sürüldü. 11 Eylül saldırılarının ardından çıkan haberlerde Atta'nın ilişkisi, evliliği ve çocuğu/çocukları hakkında herhangi bir bilgi yer almıyordu, hatta kendisinin bakir kalma yemini ettiğine dair iddialar aktarılıyordu. Ama saldırılardan önce Afganistan'da militan eğitimi aldığı dönemdeki yaşamı bilinmiyor.

Osama bin Laden’s son married daughter of 9/11 lead hijacker — family https://t.co/i0F1ziXl3R pic.twitter.com/epMdf4Uf3V — The Times of Israel (@TimesofIsrael) 5 Ağustos 2018

© AFP 2018 / Prakash SINGH Cihatçıların yeni lideri Usame bin Ladin’in oğlu mu olacak?

Usame bin Ladin'in anne bir, baba ayrı kardeşleri Ahmed ile Hasan Attas, yeğenleri için Hamza için ''Muhammed Atta'nın kızıyla evlendiğini duyduk. Nerede olduğundan emin değiliz, ama Afganistan'da olabilir. Kaide içinde önemli bir pozisyonda. Liderden sonra 2 numaralı adam konumunda olduğunu sanıyoruz'' dedi.

'SALDIRI ÇAĞRISI YAPIYOR'

Daha önce oğul bin Ladin'in Washington, London, Paris ve Tel Aviv'e yönelik cihatçı saldırı çağrısında bulunduğu ses kayıtları yayımlanmıştı.

'İNTİKAM YEMİNİ ETTİ'

Attaslar, Hamza'nın kardeşi Saad'ın 2009'da Afganistan'da insansız hava aracıyla, babası Usame bin Ladin ile kardeşi Halid'in 2011'de ABD özel kuvvetlerinden 'Navy Seals' ekibi tarafından Pakistan'da öldürülmesiyle ilgili intikam yemini olduğunu aktardı.

© REUTERS / Abdullah Dhiaa al-Deen IŞİD gerilla taktikleriyle Irak'a geri döndü

Hamza'nın annesi Khairiah Sabar, Usame bin Ladin'in hayatta kalan 3 eşinden biri. Amerikan operasyonunun ardından eşlerle hayatta kalan diğer çocuklar Suudi Arabistan'a kaçmış ve sığınma almıştı.

O dönemde bin Ladin hanedanlığına seyahat yasağı da getirilmişti.

AMCADAN UYARI

Hassan Attas şunları söyledi: ''Tam o dönemi atlattık ki bu sefer de Hamza çıkıp 'babamın intikamıı alacağım' dedi. Ben tüm bunları bir kez daha yaşamak istemiyorum. Şimdi karşımda olsa Hamza'ya derim ki 'Allah rehberin olsun, ne yaptığını iki kez düşün, babanın yolundan gitme, ruhunun gerçekten olumsuz ve korkunç bölümüne girersin'.''