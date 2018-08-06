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    Hamza bin Ladin

    'Usame bin Ladin'in oğlu, Muhammed Atta'nın kızıyla evlendi'

    © AP Photo / File
    Ortadoğu
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    The Guardian'a mülakat veren Usame bin Ladin'in ailesi, Kaide liderinin oğlu Hamza bin Ladin'in 11 Eylül saldırılarının başını çeken Muhammed Atta'nın kızıyla evlendiğini teyit etti.

    Usame bin Ladin
    © AP Photo /
    Kaide liderinin annesi ilk kez konuştu: Oğlum Usame...
    İngiliz gazetesi The Guardian, muhabiri Martin Chulov'un Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Usame bin Ladin'in annesi ve iki üvey erkek kardeşiyle görüşmesini yayımlamasının ardından, ailenin teyit ettiği evlilik haberini de verdi.

    Buna göre ABD tarafından Mayıs 2011'de öldürüldüğü açıklanan Usame bin Ladin'in Kaide içinde rol alan 29 yaşındaki oğlu Hamza bin Ladin, Muhammed Atta'nın kızıyla evlendi.

    ABD'ye göre Kaide lideri Usame bin Ladin, 11 Eylül 2001 saldırılarının emrini veren 'beyin'di. Muhammed Atta ise 11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezini'nin Kuzey Kulesini yerle bir eden uçağı kullanıyordu. Mısırlı mühendis, 11 Eylül saldırganlarının lideri pozisyonundaydı.

    Atta'nın kızının adı açıklanmadı, 20'li yaşlarda bir Mısır vatandaşı olabileceği ileri sürüldü. 11 Eylül saldırılarının ardından çıkan haberlerde Atta'nın ilişkisi, evliliği ve çocuğu/çocukları hakkında herhangi bir bilgi yer almıyordu, hatta kendisinin bakir kalma yemini ettiğine dair iddialar aktarılıyordu. Ama saldırılardan önce Afganistan'da militan eğitimi aldığı dönemdeki yaşamı bilinmiyor.

    Hindistan Yeni Delhi Şiiler IŞİD-Bağdadi'yi protesto etti
    © AFP 2018 / Prakash SINGH
    Cihatçıların yeni lideri Usame bin Ladin’in oğlu mu olacak?
    'KAİDE'NİN 2 NUMARASI OLDU'

    Usame bin Ladin'in anne bir, baba ayrı kardeşleri Ahmed ile Hasan Attas, yeğenleri için Hamza için ''Muhammed Atta'nın kızıyla evlendiğini duyduk. Nerede olduğundan emin değiliz, ama Afganistan'da olabilir. Kaide içinde önemli bir pozisyonda. Liderden sonra 2 numaralı adam konumunda olduğunu sanıyoruz'' dedi.

    'SALDIRI ÇAĞRISI YAPIYOR'

    Daha önce oğul bin Ladin'in Washington, London, Paris ve Tel Aviv'e yönelik cihatçı saldırı çağrısında bulunduğu ses kayıtları yayımlanmıştı.

    'İNTİKAM YEMİNİ ETTİ'

    Attaslar, Hamza'nın kardeşi Saad'ın 2009'da Afganistan'da insansız hava aracıyla, babası Usame bin Ladin ile kardeşi Halid'in 2011'de ABD özel kuvvetlerinden 'Navy Seals' ekibi tarafından Pakistan'da öldürülmesiyle ilgili intikam yemini olduğunu aktardı.

    IŞİD tarafından Kerkük otoyolunda kaçırılıp öldürülen Şii erkeklerin Kerbela'daki çocukları, babalarının fotoğraflarını boyunlarına asarak güvenlik güçlerinin üstlerine düşeni yapmasını istiyor.
    © REUTERS / Abdullah Dhiaa al-Deen
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    Hamza'nın annesi Khairiah Sabar, Usame bin Ladin'in hayatta kalan 3 eşinden biri. Amerikan operasyonunun ardından eşlerle hayatta kalan diğer çocuklar Suudi Arabistan'a kaçmış ve sığınma almıştı.

    O dönemde bin Ladin hanedanlığına seyahat yasağı da getirilmişti.

    AMCADAN UYARI

    Hassan Attas şunları söyledi: ''Tam o dönemi atlattık ki bu sefer de Hamza çıkıp 'babamın intikamıı alacağım' dedi. Ben tüm bunları bir kez daha yaşamak istemiyorum. Şimdi karşımda olsa Hamza'ya derim ki 'Allah rehberin olsun, ne yaptığını iki kez düşün, babanın yolundan gitme, ruhunun gerçekten olumsuz ve korkunç bölümüne girersin'.''

    Etiketler:
    The Guardian, Khairiah Sabar, Hasan Attas, Ahmed Attas, Muhammed Atta, Hamza Bin Ladin, Usame Bin Ladin, Martin Chulov, Mısır, ABD, Pakistan, Afganistan, Suudi Arabistan
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