İsrail Savunma Bakanı Liberman: Suriye, eski boyutlarına erişecek ve onu da geçecek yeni bir ordu kuruyor

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Suriye rejiminin yeni ve geniş çaplı bir ordu kurduğunu öne sürerek, bu ordunun eski gücünü ve boyutlarını aştığını ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı Liberman, Golan Tepeleri'ne düzenlediği bir ziyarette bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

The Jeruselam Post'ta yayınlanan bir habere göre Liberman, "Suriye'nin tamamında kontrolü sağlamakla tatmin olmayan Suriye ordusunun, eski boyutlarına erişecek, hatta onu da geçecek yeni ve daha büyük çaplı bir ordu kurduğunu görüyoruz ifadelerini kullandı.

Liberman ayrıca, "Bu nedenle bütün gelişmeleri takip ediyoruz ve bütün senaryolara hazırlıklıyız" diye ekledi.

Liberman: Assad regime rebuilding stronger army: Syrian Arab Army was decimated over the course of the seven-year civil war. https://t.co/Vk0bgIRVvL JPost pic.twitter.com/lGhOvKlxVu — Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) 7 Ağustos 2018

Liberman daha önce, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın güney dahil ülkenin genelinde dizginleri yeniden ele aldığını, merkezi iktidarın tesis edilmesiyle Golan'ın artık daha sakin olacağını söylemişti.

#Syrian flag raised in #Quneitra on Syrian side of Golan Heights https://t.co/wcL8pgf6JE — CGTN (@CGTNOfficial) 27 Temmuz 2018

Taraflar arasında tansiyonun yükselmemesi için Golan Tepeleri sınırında BM barış gücü askerlerinin yanı sıra Rus askeri polisi de konuşlandırılmıştı.