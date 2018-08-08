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20:04 08 Ağustos 2018
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    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad

    Suriye savaştan beri ilk kez yerel seçimlere gidiyor

    © REUTERS / Ali Hashisho
    Ortadoğu
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    Suriye'de 2011'de savaşın başlamasından beri ilk kez yerel seçimler düzenlenecek. Kürtlerin tek taraflı ilan ettiği yönetimi kapsamayan seçimler gelecek ay yapılacak. Adaylık başvurusu yapan on binlerce kişiden yaklaşık 35 binine onay verildi.

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    Suriye devletine yakın El Vatan gazetesi, yerel seçimlerin 18 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

    Gazeteye konuşan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Süleyman Kaid ''İl ve ilçe komisyonları, yerel yönetim seçimleri için yapılan 55.164'ü aşkın adaylık başvurusundan 34.553'ünü kabul etti'' dedi.

    YEREL MECLİS ÜYELİK SAYISI ARTTI

    Kaid, adayların 18.478 belediye meclisi üyeliği için yarışacağını belirtti. 2011 yılında bu sayı 17.000'di.

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    Suriye Bayrağı
    © Sputnik /
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    Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, çok sayıda köyün belediyeye çevrildiğini, o yüzden belediye meclisi üyeliği sayısının arttığını söyledi.

    Ancak El Vatan gazetesi, doğudaki Deyr ez Zor, kuzeydoğudaki Haseke, güneydeki Dera dahil bazı bölgelerden hiç başvuru gelmediğini aktardı.

    ABD destekli, YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Suriye hükümet güçleri Deyr ez Zor vilayetini yarı yarıya kontrol ediyor.

    DSG'nin kontrolündeki Haseke'nin sadece birkaç noktasında Suriye hükümet güçleri bulunuyor.

    SURİYE'NİN ÜÇTE İKİSİNDE ESAD KONTROLÜ

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
    © REUTERS / SANA
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    2011 yılında Suriye'nin krizinin başladığı nokta olan Dera vilayeti ise geçen ay tümüyle Suriye hükümet güçlerinin kontrolüne geçti.

    Böylece Esad yönetimi, Suriye'nin yaklaşık üçte ikisinde yeniden tam kontrol sağladı.

    Kalan bölgenin büyük kısmı DSG'nin, küçük kısmı Nusra ve ÖSO dahil cihatçıların kontrolünde.

    Devletin haber ajansı SANA, cihatçıların kontrolündeki İdlib ile DSG'nin kontrolündeki Rakka'dan olan kişilerin aday olarak kayıt yaptırabilmeleri için hükümetin Hama'da özel merkezler açacağını duyurmuştu.

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    Suriye'de 2014'te Beşar Esad yeniden devlet başkanı seçilirken 2016'da da milletvekilliği seçimlerine gidildi.

    Eylülde seçilecek yeni yerel meclislerin artık daha fazla sorumluluk ve yetki sahibi olacağı söyleniyor.

    Şam İl Meclisi Genel Sekreteri Beşar Haffar ''Yeni meclisin önünde yapılacak çok daha fazla iş olacak. İmar planı hazırlanması, yatırım projeleri teklifleri getirilmesi, yeniden inşayla ilgili sahada kararlar alınmasıyla uğraşacak'' dedi.

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, son dönemde zafere yakın oldukları açıklamaları yaparken önceliğin ülkenin yeniden inşası olduğunu belirtti.

    Etiketler:
    yerel seçimler, yerel seçimler, El-Vatan gazetesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam İl Meclisi Genel Sekreteri Beşar Haffar, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Süleyman Kaid, Suriye
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