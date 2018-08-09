Ruhani'nin özel temsilcisi Vaizi, ikinci kez Türkiye'ye geliyor: Erdoğan'a Ruhani'nin mesajını iletecek

We discussed the issues on the common agenda of #Turkey-#Iran with Mahmoud Vaezi, Head of the Office of the Iranian President. pic.twitter.com/whtGd8eHn4— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 9, 2018
Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre, Vaizi ile Erdoğan arasında gerçekleşecek görüşme, mayıs ayından bu yana gerçekleşen ikinci görüşme olacak.
Türkiye, Hindistan ve Çin, ABD'nin İran'a yönelik petrol ambargosunu tanımayan ülkeler arasında. Bu üç ülke, ABD'nin tek taraflı bu yaptırım kararını uluslararası meselelerde yasa dışı bir önlem olarak tanımladı ve İran petrolünün küresel enerji pazarı için gerekli olduğunu iddia etti.
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