Ruhani'nin özel temsilcisi Vaizi, ikinci kez Türkiye'ye geliyor: Erdoğan'a Ruhani'nin mesajını iletecek

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı ve Ruhani'nin özel temsilcisi Mahmud Vaizi'nin, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajını iletmek üzere Tahran'dan bugün yola çıktığı öğrenildi.

We discussed the issues on the common agenda of #Turkey-#Iran with Mahmoud Vaezi, Head of the Office of the Iranian President. pic.twitter.com/whtGd8eHn4 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 9, 2018

Vaizi, Ankara'ya gerçekleştirdiği bir günlük ziyaret kapsamında ilk görüşmesini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Mahmud Vaizi ile iki ülke gündemindeki konuları görüştük" ifadelerini kullandı.

​Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre, Vaizi ile Erdoğan arasında gerçekleşecek görüşme, mayıs ayından bu yana gerçekleşen ikinci görüşme olacak.

Türkiye, Hindistan ve Çin, ABD'nin İran'a yönelik petrol ambargosunu tanımayan ülkeler arasında. Bu üç ülke, ABD'nin tek taraflı bu yaptırım kararını uluslararası meselelerde yasa dışı bir önlem olarak tanımladı ve İran petrolünün küresel enerji pazarı için gerekli olduğunu iddia etti.