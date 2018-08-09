İsrail Gazze'de kültür merkezi binasını vurdu

İsrail jetlerinin Gazze'ye yönelik hava saldırısında bir kültür merkezi binasının hedef alındığı, olayda en az 18 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İsrail ve Filistin arasında Mısır'ın yaptığı arabuluculuk görüşmeleri sonuçsuz kalırken, Birleşmiş Milletler'in görüşme için ek süre talebi, İsrail makamlarınca reddedildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından ise Gazze'nin yeniden vurulmaya başlandığı öğrenildi.

Israeli army obliterates Gaza building, Palestinians say, wounding 7; rocket sirens sound in southern Israel | LIVE UPDATEShttps://t.co/QSDtx8Dy6t pic.twitter.com/uDAFo9bAs2 — Haaretz.com (@haaretzcom) 9 Ağustos 2018

SALDIRIDA HEDEF ALINAN KÜLTÜR MERKEZİ YIKILDI

Haaretz'in haberine göre saldırılarda Gazze'nin batısındaki el Şati mülteci kampında yer alan Said el Maşal kültür merkezi imha edildi. Filistinli kaynaklara göre saldırıda 18 kişi yaralandı. Kültür merkezi binasının yıkıldığı ana ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

مراسل "صفا": طائرات الاحتلال تدمر مبنى مؤسسة المسحال الثقافية جنوب مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة pic.twitter.com/PFjhRlnNMC — وكالة صفا (@SafaPs) August 9, 2018

'KÜLTÜR MERKEZİ BİNASI, HANİYE'NİN EVİNİN YAKINLARINDA YER ALIYOR'

​Mülteci kampındaki kaynaklar, kültür merkezi binasının Hamas lideri İsmail Haniye'nin evinin yakınında bulunduğunu kaydetti. Haaretz'e konuşan bir kamp sakini, "Saldırıda hedef alınan bina, siyasi ya da güvenlik amacıyla kullanılmayan bir sanat ve kültür merkeziydi. Bina aynı zamanda Gazze'de yaşayan Mısırlılar tarafından da kullanılıyor. Böyle bir binanın hedef alınmasının Filistin kültürüne ait bir sembole zarar vermekten başka bir amacı olamaz" ifadelerini kullandı.

​​Öte yandan, İsrail jetlerinin saldırısının ardından Gazze tarafından atılan uzun menzilli bir roketlerin ise İsrail'in Beersheba kentinin yakınlarına isabet ettiği öğrenildi.