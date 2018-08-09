Militanlara ait İHA, Rusya’nın Suriye’deki hava üssünün yakınında vuruldu

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi’nin komutanı Tümgeneral Aleksey Tsıgankov, Rus askerlerin Hmeymim Hava Üssü’nün yakınlarında militanların kontrolündeki bölgeden fırlatılan bir İHA’yı imha ettiklerini duyurdu.

Tümgeneral Tsıgankov, konuyla ilgili basın açıklamasında, “9 Ağustos günü Hmeymim hava üssündeki hava sahası kontrol araçları, Lazkiye’nin kuzeyinde yasadışı silahlı oluşumların kontrolündeki bölgeden fırlatılan bir İHA tespit etti. Hedef, hava üssüne güvenli bir mesafedeyken uçaksavar silahlar aracılığıyla imha edildi" ifadelerini kullandı.

Tsıgankov, olayda yaralanan veya maddi hasarın olmadığını, Hmeymim’deki Rus hava üssünün işlevlerini planlı bir şekilde sürdürmeye devam ettiğini kaydetti.