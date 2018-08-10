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18:32 10 Ağustos 2018
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

    Ruhani'den Erdoğan'a 'Trump'ı pişman edeceğiz' mesajı

    © REUTERS / Kayhan Ozer
    Ortadoğu
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    İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi'nin Ankara'da yaptığı temaslarla ilgili bilgi verdi.

    Ruhani'nin özel temsilcisi Vaizi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan
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    Ruhani'nin özel temsilcisi Vaizi, ikinci kez Türkiye'ye geldi
    ABD'nin Rusya ve İran'ın ardından Türkiye'ye de yaptırım uygulamaya başlamasıyla lira neredeyse dakika başı rekor düzeyde değer kaybederken Tahran Ankara'ya dayanışma mesajı verdi.

    İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Müdürü Mahmud Vaizi, dünkü Ankara temaslarında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından çok ağır yaptırımları yürürlüğe koyması meselesini ele aldı.

    RUHANİ'NİN YAZILI MESAJINI İLETTİ

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yazılı mesajını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileten Vaizi, Tahran’ın Amerikan yönerimini yaptıklarına pişman edene kadar direnme azmini aktardı.

    ERDOĞAN: İŞBİRLİĞİNE DEVAM

    Dolar
    © REUTERS / Thomas White
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    Erdoğan da Ruhani’nin mesajını almaktan memnuniyetini dile getirerek İran ile işbirliğini devam ettirme iradesini teyit etti.

    İki ilişkilerin gelişmesi ve muhtemel engellerin giderilmesine vurgu yapan Erdoğan, yakın gelecekte Ruhani ile görüşme temennisinde bulundu.

    ÇAVUŞOĞLU: ABD'NİN İRAN'A YAPTIRIMLARINA UYMAYACAĞIZ

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Vaizi'ye ABD'nin İran'a ambagolarını Türkiye’nin uygulamayacağını teyit etti.

    Çavuşoğlu ''Açık bir şekilde Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoları uygulamayacağımızı ilan ettik'' dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump: İran'la iş yapanlar ABD'yle iş yapamayacak
    VAİZİ: DÜNYADA KABUL GÖRMEDİ

    Vaizi de IRNA’ya yaptığı açıklamada ''Amerika’nın hem İran aleyhindeki ambargosu hem de iki Türk bakanı aleyhindeki ambargosu dünya tarafından kabul görmemiştir'' dedi.

    Trump yönetiminin dünya meselelerine yeni bakışının, tüm söylediklerini diğer ülkeler tarafından uygulanması gerektiğini düşünmesinin kabul edilemez olduğunun altını çizen Ruhani'nin Temsilcisi, şunları söyledi:

    'EN ÖNEMLİ SERMAYE BAĞIMSIZLIK'

    ''Bağımsızlık ülkelerin en önemli sermayesidir. Hükümetlerin halklarının işbirliğine dayalı karar alma mekanizmalarına ABD'nin müdahale etmesi kabul edilemez.''

    'ANKARA-TAHRAN İLİŞKİSİNİ BOZMAK İSTİYORLAR'

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © REUTERS / Eduardo Munoz
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    Washington'ın baskı ve ambargo uygulamasının İran’a münhasır olmadığını, Avrupa, Çin ve bazı Asya ülkeleriyle de ticari savaş başlattığını aktaran Vaizi, İran ile Türkiye’nin bölgenin iki güçlü ülkesi olarak üçüncü taraflara aldırmadan güçlü ilişkilere sahip olduğuna, ama bazı ülkelerin bundan memnun olmadığına dikkat çekti.

    İran-Türkiye ilişkilerinin ve bölgenin önemli konularında işbirliklerinin etkili olduğunu belirten Vaizi, şöyle konuştu:

    ''İki ülkenin düşmanları, bu ilişkileri zedelemek istiyor, fakat iki ülke liderleri ve halkının uyanıklığı komployu suya düşürecektir.''

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