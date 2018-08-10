Ruhani'den Erdoğan'a 'Trump'ı pişman edeceğiz' mesajı

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Müdürü Mahmud Vaizi, dünkü Ankara temaslarında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından çok ağır yaptırımları yürürlüğe koyması meselesini ele aldı.
RUHANİ'NİN YAZILI MESAJINI İLETTİ
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yazılı mesajını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileten Vaizi, Tahran’ın Amerikan yönerimini yaptıklarına pişman edene kadar direnme azmini aktardı.
ERDOĞAN: İŞBİRLİĞİNE DEVAM
İki ilişkilerin gelişmesi ve muhtemel engellerin giderilmesine vurgu yapan Erdoğan, yakın gelecekte Ruhani ile görüşme temennisinde bulundu.
ÇAVUŞOĞLU: ABD'NİN İRAN'A YAPTIRIMLARINA UYMAYACAĞIZ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Vaizi'ye ABD'nin İran'a ambagolarını Türkiye’nin uygulamayacağını teyit etti.
Çavuşoğlu ''Açık bir şekilde Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoları uygulamayacağımızı ilan ettik'' dedi.
Vaizi de IRNA’ya yaptığı açıklamada ''Amerika’nın hem İran aleyhindeki ambargosu hem de iki Türk bakanı aleyhindeki ambargosu dünya tarafından kabul görmemiştir'' dedi.
Trump yönetiminin dünya meselelerine yeni bakışının, tüm söylediklerini diğer ülkeler tarafından uygulanması gerektiğini düşünmesinin kabul edilemez olduğunun altını çizen Ruhani'nin Temsilcisi, şunları söyledi:
'EN ÖNEMLİ SERMAYE BAĞIMSIZLIK'
''Bağımsızlık ülkelerin en önemli sermayesidir. Hükümetlerin halklarının işbirliğine dayalı karar alma mekanizmalarına ABD'nin müdahale etmesi kabul edilemez.''
'ANKARA-TAHRAN İLİŞKİSİNİ BOZMAK İSTİYORLAR'
İran-Türkiye ilişkilerinin ve bölgenin önemli konularında işbirliklerinin etkili olduğunu belirten Vaizi, şöyle konuştu:
''İki ülkenin düşmanları, bu ilişkileri zedelemek istiyor, fakat iki ülke liderleri ve halkının uyanıklığı komployu suya düşürecektir.''
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