Rusya: Türkiye'deki yaklaşık 298 bin Suriyeli ülkelerine dönmek istiyor

Rusya’nın Suriye’deki göçmen kabul merkezi, dünyanın farklı ülkelerindeki 1 milyon 712 bin 234 Suriyelinin ülkelerine dönüş yapmak istediğini, bunlardan 297 bin 342’sinin Türkiye’deki sığınmacılar olduğunu açıkladı.

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Rusya’nın Suriye’deki göçmen kabul merkezinden yapılan açıklamada "10 ülkedeki 1 milyon 712 bin 234 Suriyeli ülkelerine dönmek istediğini belirtti" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre Türkiye’den 297 bin 342, Lübnan'dan 889 bin 031, Almanya’dan 174 bin 897, Ürdün’den 149 bin 268, Irak’tan 101 bin 233, Mısır’dan 99 bin 834, Danimarka’dan 412, Brezilya’dan 149, Avusturya’dan 68 sığınmacı, ülkesine geri dönmek istiyor.

Açıklamada 30 Eylül 2015’ten beri farklı ülkelerden 70 bin 801’i kadın, 120 bin 253’ü çocuk 236 bin 121 Suriye vatandaşının da halihazırda geri dönüş yaptığı belirtildi.