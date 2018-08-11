Irak Başbakanı salı günü Türkiye'ye geliyor

© REUTERS / Thomas White Irak: Yaptırımlar nedeniyle İran'la ticarette dolar kullanımını durduracağız

Amerikan işgali sonrası Washington'la müttefiklik ilişkileri yürütme durumunda olan Irak, iki komşusuna — İran ile Türkiye- ABD Başkanı Donald Trump tarafından yaptırım uygulanmasıyla zorda kaldı.

Yaptırımları nasıl uygulayacağının endişesi içindeki Irak Başbakanı Haydar İbadi, Ankara ve Tahran'a resmi ziyarette bulunacak.

İbadi, 14 Ağustos salı günü Ankara'yı ziyaret ederek ikili ilişkilere ilişkin görüşmeler gerçekleştirecek.

Irak Başbakanı, Türkiye'nin ardından İran'ın başkenti Tahran'a geçmesi bekleniyor.