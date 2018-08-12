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    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif

    Zarif: Yaptırım müptelası ABD ile müzakere edilmez

    © REUTERS / David Mdzinarishvili
    Ortadoğu
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    İran Dışişleri Bakanı, Trump'la görüşme ihtimalinin olmadığını, çünkü ABD'nin yaptırım bağımlısı olduğunu söyledi. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Danışmanı da Trump'a ''İran’ı müzakere masasına çekmek için yaptırımlar uygulaması mantıkdışı'' tepkisini gösterdi.

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
    © AP Photo / Vahid Salemi
    İran, Türkiye'yi savundu: Trump'ın, NATO müttefikine ekonomik zorlukları coşkuyla dayatması utanç verici
    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İranlı gazetecilerin ABD Başkanı Donald Trump'ın bir yandan çok ağır yaptırım politikası uygularken diğer yandan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye görüşme çağrısı yapmasıyla ilgili sorularını yanıtladı.

    'BM'DE POMPEO GÖRÜŞMESİ GÜNDEMDE YOK'

    Eylülde toplanacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceğine ilişkin iddiaların sorulması üzerine, Zarif, "ABD tarafıyla herhangi bir görüşme olmayacak'' dedi.

    Trump'ın önkoşulsuz görüşme teklifine ilişkin resmi açıklamaların Ruhani ve diğer yetkililer tarafından daha önce açık şekilde reddedildiğini hatırlatan Zarif, "ABD yönetiminin yaptırımlara bağımlılığı müzakere ihtimalini ortadan kaldırıyor'' vurgusu yaptı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © REUTERS / Kayhan Ozer
    Ruhani'den Erdoğan'a 'Trump'ı pişman edeceğiz' mesajı

    İran Dışişleri Bakanı, Trump'ın Türkiye'ye yaptırımlarını 'utanç verici' diye niteleyerek eleştiren tweetinde de ''ABD yaptırımlara ve zorbalığa bağımlılığını düzeltmeli'' ifadesini kullanmıştı.

    MOGHERINI'NİN DANIŞMANINDAN TRUMP'A 'MANTIKDIŞI' ÇIKIŞI

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin danışmanı Nathalie Tocci de İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuştu.

    AB-Türkiye
    © AA /
    Mogherini'nin özel danışmanı: Türkiye ile Gümrük Birliği'ni yenilemek, AB'nin çıkarına
    ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesini, uluslararası temel hukuk kurallarının ihlali olarak değerlendiren danışman, ''Nükleer anlaşmanın ABD tarafından ihlal edilmesi, 12 yıl süren müzakerelerin ortaya çıkardığı güven duygusunu ortadan kaldırdı" diyerek şöyle devam etti:

    "İran’ı müzakere masasına çekmek için yaptırımların tekrar uygulamaya konulması, mantıksız bir siyasi girişimdir.''

    'AVRUPA BİRLİĞİ İÇİN DE YENİ BİR DURUM'

    Trump'ın İran'a önkoşulsuz müzakere teklifini "Trump'ın müzakerelerle hedeflediği, İran'ı teslim olmaya zorlamaktır'' diye değerlendiren AB danışmanı, Trump'ın İran ile ticaret yapan ülkelerin ABD'yle ticari ilişki içerisine giremeyeceği şeklindeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine şu saptamayı yaptı:

    Avrupa Birliği
    © REUTERS / Francois Lenoir
    AB, ABD'ye karşı 'Engelleme Mevzuatı'nı devreye sokuyor

    "Benzer sorunlarla daha önce de karşılaştık, fakat ABD ile hiçbir zaman karşı karşıya gelmedik. Geçmişte örneği olmayan bu durum Avrupa Birliği için de yenidir."

    Tocci, Avrupa Komisyonu'nun, Avrupalı firmaları ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından koruyabilmek amacıyla Engelleme Mevzuatını devreye soktuğunu hatırlatarak, "Engelleme Mevzuatı, bir taraftan ABD yaptırımlarından etkilenen şirketlerin zararlarını telafi ederken diğer taraftan da şirketlerin yaptırımlara uymasını yasaklıyor'' dedi.

    Ancak Engelleme Mevzuatını sahada nasıl işleyeceği, işe yarayıp yaramayacağı meçhul.

    Etiketler:
    Nathalie Tocci, Federica Mogherini, Hasan Ruhani, Cevad Zarif, Mike Pompeo, Donald Trump, AB, Türkiye, ABD, İran
    Topluluk kurallarıTartışma
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