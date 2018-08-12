Zarif: Yaptırım müptelası ABD ile müzakere edilmez

İran Dışişleri Bakanı, Trump'la görüşme ihtimalinin olmadığını, çünkü ABD'nin yaptırım bağımlısı olduğunu söyledi. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Danışmanı da Trump'a ''İran’ı müzakere masasına çekmek için yaptırımlar uygulaması mantıkdışı'' tepkisini gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İranlı gazetecilerin ABD Başkanı Donald Trump'ın bir yandan çok ağır yaptırım politikası uygularken diğer yandan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye görüşme çağrısı yapmasıyla ilgili sorularını yanıtladı.

'BM'DE POMPEO GÖRÜŞMESİ GÜNDEMDE YOK'

Eylülde toplanacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceğine ilişkin iddiaların sorulması üzerine, Zarif, "ABD tarafıyla herhangi bir görüşme olmayacak'' dedi.

Trump'ın önkoşulsuz görüşme teklifine ilişkin resmi açıklamaların Ruhani ve diğer yetkililer tarafından daha önce açık şekilde reddedildiğini hatırlatan Zarif, "ABD yönetiminin yaptırımlara bağımlılığı müzakere ihtimalini ortadan kaldırıyor'' vurgusu yaptı.

İran Dışişleri Bakanı, Trump'ın Türkiye'ye yaptırımlarını 'utanç verici' diye niteleyerek eleştiren tweetinde de ''ABD yaptırımlara ve zorbalığa bağımlılığını düzeltmeli'' ifadesini kullanmıştı.

MOGHERINI'NİN DANIŞMANINDAN TRUMP'A 'MANTIKDIŞI' ÇIKIŞI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin danışmanı Nathalie Tocci de İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuştu.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesini, uluslararası temel hukuk kurallarının ihlali olarak değerlendiren danışman, ''Nükleer anlaşmanın ABD tarafından ihlal edilmesi, 12 yıl süren müzakerelerin ortaya çıkardığı güven duygusunu ortadan kaldırdı" diyerek şöyle devam etti:

"İran’ı müzakere masasına çekmek için yaptırımların tekrar uygulamaya konulması, mantıksız bir siyasi girişimdir.''

'AVRUPA BİRLİĞİ İÇİN DE YENİ BİR DURUM'

Trump'ın İran'a önkoşulsuz müzakere teklifini "Trump'ın müzakerelerle hedeflediği, İran'ı teslim olmaya zorlamaktır'' diye değerlendiren AB danışmanı, Trump'ın İran ile ticaret yapan ülkelerin ABD'yle ticari ilişki içerisine giremeyeceği şeklindeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine şu saptamayı yaptı:

"Benzer sorunlarla daha önce de karşılaştık, fakat ABD ile hiçbir zaman karşı karşıya gelmedik. Geçmişte örneği olmayan bu durum Avrupa Birliği için de yenidir."

Tocci, Avrupa Komisyonu'nun, Avrupalı firmaları ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından koruyabilmek amacıyla Engelleme Mevzuatını devreye soktuğunu hatırlatarak, "Engelleme Mevzuatı, bir taraftan ABD yaptırımlarından etkilenen şirketlerin zararlarını telafi ederken diğer taraftan da şirketlerin yaptırımlara uymasını yasaklıyor'' dedi.

Ancak Engelleme Mevzuatını sahada nasıl işleyeceği, işe yarayıp yaramayacağı meçhul.