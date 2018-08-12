Rus Dışişleri: Lavrov, Çavuşoğlu'yla Suriye zirvesinin hazırlıklarını görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 13-14 Ağustos'ta gerçekleştireceği Ankara ziyareti sırasında Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderlerinin Suriye krizi konusunda düzenleyeceği zirvenin hazırlıklarını ele alacağını bildirdi.

Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, "Bakanlar, Türkiye'de bu yakınlarda Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderlerinin arasında düzenlenmesi planlanan Suriye çözümüyle ilgili dörtlü zirve için yapılan hazırlığın gidişatını ele alacak" ifadelerine yer verildi.

Lavrov ve Çavuşoğlu'nun Suriye'deki durumun istikrara kavuşturulmasıyla ilgili konuları, ayrıca Ortadoğu'daki çözüm sürecini görüşecekleri belirtilen açıklamada, iki bakanın Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kafkasya, Orta Asya, Ukrayna ve Karadeniz Bölgesi'ndeki durumları da ele alacakları kaydedildi.

Geçtiğimiz temmuzda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa liderlerinin 7 Eylül'de İstanbul'da buluşacaklarını duyurmuştu.