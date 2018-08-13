İran yeni nesil 'Fateh Mobin' kısa menzilli balistik füzesini tanıttı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ülkesinin geliştirdiği yeni nesil 'Fateh Mobin' kısa menzilli balistik füzesini tanıttı. Diğer taraftan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ABD ile müzakere yapılmasını 'yasakladığını' duyurdu.

© REUTERS / Nazanin Tabatabaee Yazdi/TIMA İran ordusu: Yabancı güçlerin müdahale hakkı yok, füze programımız durmaksızın sürecek

Tasnim haber ajansının aktardığına göre Hatemi yaptığı açıklamada "Halkımıza söz verdiğimiz gibi ülkemizin füze kapasitesini artırma çabalarımızdan kaçınmayacağız ve kesinlikle her gün füze gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz" dedi.

'YÜZDE YÜZ MİLLİ'

Geliştirilen yeni nesil 'Fateh Mobin' kısa menzilli balistik füzenin 'yüzde yüz milli' olduğunu belirten Hatemi, füzenin' atik, radara yakalanmayan, taktiksel ve hassas güdümlü' olduğunu söyledi.

Tuğgeneral Hatemi ayrıca konuşmasında "Büyük İran ulusu üzerindeki baskılar ve psikolojik savaş arttıkça her alandaki savunma gücümüzü geliştirme isteğimiz de artacak" ifadelerini kullandı.

​İran'ın füze programı özelikle ABD ile Tahranarasındaki önemli tartışma konularından biri. İran savunma teknolojisinin geliştirilmesini savaş ve çatışmalarla dolu Ortadoğu'da bir gereklilik olduğunu ifade ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump ülkesini İran ile 2015'te yapılan nükleer anlaşmadan çekmiş ve İran'ın füze kabiliyetini ve bölgesel müdahalelerini kısıtlayan maddelerin de yer aldığı yeni bir anlaşma yapılması çağrısında bulunmuştu.

HAMANEY: İHANET DİYEMEM AMA HÜKÜMETİN BÜYÜK HATASI VAR

Öte yandan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ülkenin yaşadığı ekonomik sorunların sadece ABD baskısı sonucu olmadığını, hükümetin yanlış uygulamalarından da kaynakladığını söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Hamaney "Ekonomi uzmanları ve birçok yetkili bu konunun nedeninin dışarıdan değil içeriden kaynaklı olduğuna inanıyor. Yaptırımların etkisi oldu ancak ana faktör bizim bunları nasıl ele aldığımız" ifadelerini kullandı.

Today's livelihood problems do not emerge from outside; they are internal. If actions are taken more efficiently, more prudently, more swiftly and more firmly, #sanctions cannot have much effect and they can be resisted. pic.twitter.com/Yyl9mz2oT9 — Khamenei.ir (@khamenei_ir) August 13, 2018

İran devlet televizyonunun aktardığına göre Hamaney ayrıca "Yaptırımlardan daha fazla hükümetin ekonomideki kötü yönetimi sıradan İranlılar üzerinde baskı yaratıyor. Buna ihanet diyemem ama bu, yönetimin büyük bir hatası" dedi.

​Nisandan beri değeri neredeyse yarı yarıya azalan İran para birimi riyalin durumundan bahseden Hamaney "Eğer bizim performansımız daha iyi, daha dikkatli, daha güncel ve daha etkili olursa yaptırımların o kadar da etkisi olmaz ve buna direnilebilir" ifadelerine yer verdi.

© REUTERS / David Mdzinarishvili Zarif: Yaptırım müptelası ABD ile müzakere edilmez

Hamaney ayrıca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Son zamanlarda ABD'li yetkililer bizim hakkımızda pervasızca konuşuyor. Yaptırlara ek olarak sabaştan ve müzakerelerden bahsediyorlar. Bu konuda halka birkaç kelime etmeme izin verin: Ne savaş olacak ne de ABD ile müzakare edeceğiz" dedi.

Recently, U.S. officials have been talking blatantly about us. Beside sanctions, they are talking about war and negotiations. In this regard, let me say a few words to the people: THERE WILL BE NO WAR, NOR WILL WE NEGOTIATE WITH THE U.S.. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) August 13, 2018

'ABD İLE GÖRÜŞÜLMESİNİ YASAKLIYORUM'

Reuters'in İran devlet televizyonundan aktardııan göre Hamaney ayrıca ABD ile doğrudan müzakere yapılmasını 'yasakladı'.

Hamaney "ABD ile herhangi bir görüşmeyi yasaklıyorum. ABD müzakerelerdeki sözlerine asla bağlı kalmıyor. Sadece boş sözler veriyor " dedi.

'YOZLAŞMIŞ YETKİLİLER SERT ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI'

İran devlet televizyonunun aktardığına göre Hamaney ayıca "Riyalin düşüşü ve altındaki fiyat artışı önemli ekonomik sorunlar. Yozlaşmış yetkililer sert şekilde cezalandırılmalı" ifadelerini kullandı.

Ülkede son haftalarda hayat pahalılığı ve işsizlik nedeniyle hükümet karşıtı eylemler ve grevler yaşanıyordu. Nükleer anlaşmadan imzasını çeken ABD'nin bu ülkeye yönelik ekonomik yaptırımlarına geri dönmesi de halihazırda zor zamanlar geçiren İran'ın üzerindeki baskıları artırmıştı.