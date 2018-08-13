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14:37 13 Ağustos 2018
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    İran'ın kısa menzilli balistik füzesi 'Fateh'

    İran yeni nesil 'Fateh Mobin' kısa menzilli balistik füzesini tanıttı

    © AFP 2018 / ARASH KHAMOUSHI / ISNA
    Ortadoğu
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    İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ülkesinin geliştirdiği yeni nesil 'Fateh Mobin' kısa menzilli balistik füzesini tanıttı. Diğer taraftan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ABD ile müzakere yapılmasını 'yasakladığını' duyurdu.

    İran-Füze programı
    © REUTERS / Nazanin Tabatabaee Yazdi/TIMA
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    Tasnim haber ajansının aktardığına göre Hatemi yaptığı açıklamada "Halkımıza söz verdiğimiz gibi ülkemizin füze kapasitesini artırma çabalarımızdan kaçınmayacağız ve kesinlikle her gün füze gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz" dedi.

    'YÜZDE YÜZ MİLLİ'

    Geliştirilen yeni nesil 'Fateh Mobin' kısa menzilli balistik füzenin 'yüzde yüz milli' olduğunu belirten Hatemi, füzenin' atik, radara yakalanmayan, taktiksel ve hassas güdümlü' olduğunu söyledi.

    Tuğgeneral Hatemi ayrıca konuşmasında "Büyük İran ulusu üzerindeki baskılar ve psikolojik savaş arttıkça her alandaki savunma gücümüzü geliştirme isteğimiz de artacak" ifadelerini kullandı.

    ​İran'ın füze programı özelikle ABD ile Tahranarasındaki önemli tartışma konularından biri. İran savunma teknolojisinin geliştirilmesini savaş ve çatışmalarla dolu Ortadoğu'da bir gereklilik olduğunu ifade ediyor. 

    İnfografik
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    ABD Başkanı Donald Trump ülkesini  İran ile 2015'te yapılan nükleer anlaşmadan çekmiş ve İran'ın  füze kabiliyetini ve bölgesel müdahalelerini kısıtlayan maddelerin de yer aldığı  yeni bir anlaşma yapılması çağrısında bulunmuştu.

    HAMANEY: İHANET DİYEMEM AMA HÜKÜMETİN BÜYÜK HATASI VAR

    Öte yandan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ülkenin yaşadığı ekonomik sorunların sadece ABD baskısı sonucu olmadığını, hükümetin yanlış uygulamalarından da kaynakladığını söyledi.

    Twitter hesabından açıklama yapan Hamaney "Ekonomi uzmanları ve birçok yetkili bu konunun nedeninin dışarıdan değil içeriden kaynaklı olduğuna inanıyor. Yaptırımların etkisi oldu ancak ana faktör bizim bunları nasıl ele aldığımız" ifadelerini kullandı.

    İran devlet televizyonunun aktardığına göre Hamaney ayrıca "Yaptırımlardan daha fazla hükümetin ekonomideki kötü yönetimi sıradan İranlılar üzerinde baskı yaratıyor. Buna ihanet diyemem ama bu, yönetimin büyük bir hatası" dedi.

    ​Nisandan beri değeri neredeyse yarı yarıya azalan İran para birimi riyalin durumundan bahseden Hamaney "Eğer bizim performansımız daha iyi, daha dikkatli, daha güncel ve daha etkili olursa yaptırımların o kadar da etkisi olmaz ve buna direnilebilir" ifadelerine yer verdi.

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
    © REUTERS / David Mdzinarishvili
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    'NE SAVAŞ OLACAK NE DE ABD İLE MÜZAKERE EDECEĞİZ'

    Hamaney ayrıca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Son zamanlarda ABD'li yetkililer bizim hakkımızda pervasızca konuşuyor. Yaptırlara ek olarak sabaştan ve müzakerelerden bahsediyorlar. Bu konuda halka birkaç kelime etmeme izin verin: Ne savaş olacak ne de ABD ile müzakare edeceğiz" dedi.

    'ABD İLE GÖRÜŞÜLMESİNİ YASAKLIYORUM'

    ABD - İran
    © AA /
    ABD, İran'a yönelik yaptırımlarını resmen uygulamaya başladı
    Reuters'in İran devlet televizyonundan aktardııan göre Hamaney ayrıca ABD ile doğrudan müzakere yapılmasını 'yasakladı'.

    Hamaney "ABD ile herhangi bir görüşmeyi yasaklıyorum. ABD müzakerelerdeki sözlerine asla bağlı kalmıyor. Sadece boş sözler veriyor " dedi.

    'YOZLAŞMIŞ YETKİLİLER SERT ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI'

    İran devlet televizyonunun aktardığına göre Hamaney ayıca "Riyalin düşüşü ve altındaki fiyat artışı önemli ekonomik sorunlar. Yozlaşmış yetkililer sert şekilde cezalandırılmalı" ifadelerini kullandı.

    Ülkede son haftalarda hayat pahalılığı ve işsizlik nedeniyle hükümet karşıtı eylemler ve grevler yaşanıyordu. Nükleer anlaşmadan imzasını çeken ABD'nin bu ülkeye yönelik ekonomik yaptırımlarına geri dönmesi de halihazırda zor zamanlar  geçiren İran'ın üzerindeki baskıları artırmıştı. 

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    Etiketler:
    Müzakere, Yolsuzluk, Yaptırım, Nükleer, Ekonomi, Balistik füze, Ayetullah Ali Hamaney, Emir Hatemi, ABD, İran
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