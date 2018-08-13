İran yeni nesil 'Fateh Mobin' kısa menzilli balistik füzesini tanıttı

'YÜZDE YÜZ MİLLİ'
Geliştirilen yeni nesil 'Fateh Mobin' kısa menzilli balistik füzenin 'yüzde yüz milli' olduğunu belirten Hatemi, füzenin' atik, radara yakalanmayan, taktiksel ve hassas güdümlü' olduğunu söyledi.
Tuğgeneral Hatemi ayrıca konuşmasında "Büyük İran ulusu üzerindeki baskılar ve psikolojik savaş arttıkça her alandaki savunma gücümüzü geliştirme isteğimiz de artacak" ifadelerini kullandı.
İran'ın füze programı özelikle ABD ile Tahranarasındaki önemli tartışma konularından biri. İran savunma teknolojisinin geliştirilmesini savaş ve çatışmalarla dolu Ortadoğu'da bir gereklilik olduğunu ifade ediyor.
HAMANEY: İHANET DİYEMEM AMA HÜKÜMETİN BÜYÜK HATASI VAR
Öte yandan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ülkenin yaşadığı ekonomik sorunların sadece ABD baskısı sonucu olmadığını, hükümetin yanlış uygulamalarından da kaynakladığını söyledi.
Twitter hesabından açıklama yapan Hamaney "Ekonomi uzmanları ve birçok yetkili bu konunun nedeninin dışarıdan değil içeriden kaynaklı olduğuna inanıyor. Yaptırımların etkisi oldu ancak ana faktör bizim bunları nasıl ele aldığımız" ifadelerini kullandı.
Today's livelihood problems do not emerge from outside; they are internal. If actions are taken more efficiently, more prudently, more swiftly and more firmly, #sanctions cannot have much effect and they can be resisted. pic.twitter.com/Yyl9mz2oT9— Khamenei.ir (@khamenei_ir) August 13, 2018
İran devlet televizyonunun aktardığına göre Hamaney ayrıca "Yaptırımlardan daha fazla hükümetin ekonomideki kötü yönetimi sıradan İranlılar üzerinde baskı yaratıyor. Buna ihanet diyemem ama bu, yönetimin büyük bir hatası" dedi.
Nisandan beri değeri neredeyse yarı yarıya azalan İran para birimi riyalin durumundan bahseden Hamaney "Eğer bizim performansımız daha iyi, daha dikkatli, daha güncel ve daha etkili olursa yaptırımların o kadar da etkisi olmaz ve buna direnilebilir" ifadelerine yer verdi.
Recently, U.S. officials have been talking blatantly about us. Beside sanctions, they are talking about war and negotiations. In this regard, let me say a few words to the people: THERE WILL BE NO WAR, NOR WILL WE NEGOTIATE WITH THE U.S..— Khamenei.ir (@khamenei_ir) August 13, 2018
'ABD İLE GÖRÜŞÜLMESİNİ YASAKLIYORUM'
Hamaney "ABD ile herhangi bir görüşmeyi yasaklıyorum. ABD müzakerelerdeki sözlerine asla bağlı kalmıyor. Sadece boş sözler veriyor " dedi.
'YOZLAŞMIŞ YETKİLİLER SERT ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI'
İran devlet televizyonunun aktardığına göre Hamaney ayıca "Riyalin düşüşü ve altındaki fiyat artışı önemli ekonomik sorunlar. Yozlaşmış yetkililer sert şekilde cezalandırılmalı" ifadelerini kullandı.
Ülkede son haftalarda hayat pahalılığı ve işsizlik nedeniyle hükümet karşıtı eylemler ve grevler yaşanıyordu. Nükleer anlaşmadan imzasını çeken ABD'nin bu ülkeye yönelik ekonomik yaptırımlarına geri dönmesi de halihazırda zor zamanlar geçiren İran'ın üzerindeki baskıları artırmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)