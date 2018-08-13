Suriyeli general: Dünyadaki en büyük terörist yoğunluğu İdlib'de

Suriye'nin güneyindeki Soveyde'de devam eden çatışmaların İdlib'teki operasyona engel olmadığını belirten general Rada Ahmed Şariki, "İdlib öncelik, çünkü dünyadaki en büyük terörist yoğunluğu orada bulunuyor" dedi.

© Sputnik / Iliya Pitalev Suriye ordusu İdlib operasyonuna başladı

Suriye ordusundan bir kaynak, Sputnik'e açıklamasında, İdlib bölgesinin güneyi ve Hama bölgesinin kuzeyinde yoğun hava operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi. Hama'nın kuzeyindeki El Tamana şehri yönünde hareket eden Nusra konvoylarının bombalandığını belirten kaynak, hava saldırılarında teröristlere ait birkaç aracın ve tespit edilen tahkimatın imha edildiğini aktardı.

Suriye ordusunun İdlib bölgesinin güneydoğusundaki cephe hattındaki mevzilerinin sağlamlaştırıldığını ifade eden kaynak, teröristlerin tüm hareketlerine karşı önlem alan ordunun, militanlara ait lojistik yolları ve bulunduğu yerlere saldırılar düzenlediğini kaydetti.

Bu arada Suriye ordusu, IŞİD'in Suveyde'deki son kalesine yönelik operasyonu sürdürüyor. Suriyeli askeri strateji uzmanı general Rada Ahmed Şariki, Sputnik'e açıklamasında, ülkenin güneyindeki operasyonun İdlib'dekine engel olmadığını söyledi.

Şariki, "İdlib öncelik, çünkü halihazırda dünyadaki en büyük terörist yoğunluğu orada bulunuyor. Militanlara destek veren dış güçler, onları kaçınılmaz sona karşı kurtarmaya çalışacak. Eminim, bu belirleyici çatışma gerçekleşecek ve ordumuz kazanacak. Bundan sonra Suriye savaşının sona erdiğini söyleyebileceğiz. Suriye savaşının son aşamasında bile barışçıl çözüm için tüm imkanlar kullanılacak" dedi.