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    Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, right, points as Turkey's President Recep Tayyip Erdogan looks on during a welcome ceremony in Doha, Qatar, Wednesday, Feb. 15, 2017

    Körfez medyası, Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırımına tepkili

    © AP Photo / Kayhan Ozer/Press Presidency Press Service, Pool Photo
    Ortadoğu
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    Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacağını açıklaması Arap medyasında farklı yorumlara neden oldu. Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'den eleştirel sesler yükseldi. Katar gazetesi Al Watan ise başyazısında 'Sözde değil özde destek' diyerek kararı övdü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Katar Emiri Sani, Türkiye’ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacaklarını bildirdi.
    © AA / Kayhan Özer
    Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacak
    Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yayın yapan Al İttihad gazetesi, "Katar Emiri Tamim halkının 15 milyar dolarlık parasıyla Türkiye'yi tatmin etmeye çalışıyor" başlığını kullandı.

    'KATAR TÜRKİYE'Yİ KURTARMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ'

    BBC Türkçe'nin haberine göre gazete, Katar'ın Ankara'nın zayıflayan ekonomisi karşısında sessiz kalması nedeniyle, Türkiye'de Katar'ın 'nankörlüğü' hakkında kampanya başlatıldığını, bunun üzerine Katar'ın Türkiye'yi kurtarmak için 'aceleyle' harekete geçtiğini yazdı.

    'YATIRIM, ABD İLE DOĞRUDAN KARŞI KARŞIYA GELME ANLAMINA GELECEK'

    Al İttihad'ın haberinde Türkiye'nin Pastör Brunson'u serbest bırakmaması nedeniyle Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırımının 'ABD ile doğrudan karşı karşıya gelme' anlamına geleceği aktarıldı.

    'TAMİM, ANKARA'YI TATMİN ETMEK İÇİN HALKININ PARASINI SAVURUYOR'

    Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Bin Mübarek Al Şafi
    © AA /
    Katar Büyükelçisi Al Şafi: Türkiye'yi desteklemekte tereddüt etmeyeceğiz
    Gazeteye yazan Ahmed Shaban, "Her zaman olduğu gibi Katar rejimi halkının parasını savuruyor, Tamim Ankara'yı tatmin etmek için 15 milyar dolar yatırım sözü verdi" ifadelerini kullandı.

    KATAR GAZETESİ: KARŞILIKLI BAĞIMLILIĞI GÖSTERİYOR

    Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapılacağını açıklanması, Katar'da yayımlanan gazetelerin de birinci sayfalarındaydı. Al Watan gazetesi başyazısında "Katar Türk halkına desteğini sözde bırakmadı, eyleme döktü" dedi ve ekledi: "Bu önemli inisiyatif, Doha ve Ankara'nın her koşuldaki somut dayanışmasını ve birbirlerine karşılıklı bağımlılığını gösteriyor."

    Devletin kontrolündeki bir diğer gazete olan Al-Sharq'a yazan Sadık Muhammed al-Amari de "Katar ve Türkiye'nin ittifakı tüm engelleri aşıyor" diye yazdı: "Yardım paketi Katar'ın kararının bağımsızlığını ve gücünü hiçbir şüpheye yer bırakmadan gösteriyor."

    Katar - bayrak
    © Flickr /
    Katar, ABD'nin ekonomik yaptırımlarına karşı sessiz kalmayı mı tercih etti?
    Londra merkezli Rai al-Youm internet sitesi başyazısında, "Katar 2 yıldır Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın boykotuna uğrarken yanında olan Türkiye'ye böylesi kritik bir dönemde şükranını gösterdi. Fakat bu hamle ABD Başkanı Trump'a ve Türk ekonomisine zarar verme planına karşı çıktığı için gerçek riskler içerebilir" ifadeleri yer aldı:

    BAE TELEVİZYONU: İZOLE PARTNERLER

    BAE merkezli Sky News Arabia ise Türkiye ve Katar'dan "izole partnerler" olarak bahsetti. Televizyon kanalının haberinde son dönemde iki ülke arasında imzalanan diğer anlaşmalar da işlendi.

    SUUDİ GAZETESİ: KATAR TÜRKİYE'YE BOYUN EĞMEK ZORUNDA KALDI

    Suudi Arabistan gazetesi Al-Eqtisadiya, "Doha Ankara'nın eleştirilerine boyun eğmek zorunda kaldı" başlıklı makalesinde "4 ülkenin boykotu sonucu büyük ekonomik zarara uğrayarak felaket bir kriz yaşayan Katar, Türk medyasındaki eleştirilere boyun eğdi ve Türkiye'ye yatırım yardımında bulunmaya karar verdi" ifadeleri yer aldı.

    MISIR GAZETESİ: ERDOĞAN REJİMİNE UTANMAZCA YARDIM

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani
    © AA / Cumhurbaşkanlığı
    Takvim Gazetesi: Katar Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırılara karşı sessiz kalmayı tercih etti
    Mısır'ın liberal gazetelerinden Al-Wafad'a yazan Magdy Sarhan da Katar'ı "ABD ile yaşadığı krizde Erdoğan rejimine utanmadan yapılan bu yardımı" eleştirdi ve Türk lirasının çöküşünü engellemek için ülkeye döviz pompalandığını belirtti. Sarhan, Katar Emiri Es-Sani'nin tek arzusunun Türkiye tarafından korunmak olduğunu da yazdı.

    SOSYAL MEDYADA İKİ RAKİP ETİKET: 'TAMİM ERDOĞAN'A İTAAT ETTİ' VE 'KATAR'LA TÜRKİYE YAKINLAŞIYOR'

    Sosyal medyadaki yorumlarda ise bazı kullanıcılar Katar'ın Türkiye'ye "itaat ettiğini" söylerken bazıları da iki ülkenin "kardeşçe" ilişkilerini kutladı. Arapça "Tamim Erdoğan'a itaat etti" ve "Katar'la Türkiye yakınlaşıyor" etiketleri Twitter'da sıklıkla kullanıldı. İlk etiketle 8 bin, ikincisiyle 20 bin civarında paylaşım yapıldı.

    'ANKARA, KATAR'IN İŞGALİNİ ENGELLEDİ, ŞİMDİ KATAR'IN BORCUNU ÖDEMESİ İSTENİYOR'

    Deutsche Welle Arapça'nın yayınına katılan Türk yorumcu Muhammed Zahid Gül'ün Ankara'nın Katar'ın işgalini engellediğini ve şimdi bu borcun ödenmesini istediğini söylediği video da sıklıkla paylaşıldı.

    Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani - ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson
    © REUTERS / YURI GRIPAS
    'Tillerson, Suudilerin Katar'ı işgal etmesini engellediği için koltuğundan oldu'
    2017'deki Körfez ülkeleriyle Katar arasındaki siyasi krizin başlamasının ardından Twitter'da Katar hükümetine karşı sızdırılan belgelerin yayınlandığı QatariLeaks hesabı da "Katar ve tahakküm fantezisi… Kardeşlerine ihanet edip kendini Türkiye ve İran'ın kollarına attı" paylaşımında bulundu.

    Bunun karşısında çok sayıda Katarlı da liderlerine desteklerini açıklayan, Türkiye ile iyi ilişkilerinin ve Doha'nın Türkiye'ye yapacağı yatırımın ülkenin diplomatik gücünü gösterdiğini yazdı.

    Katar ve diğer Körfez ülkeleri 2017'den beri birbirlerine çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Anlaşmazlıkların odak noktasında Katar'ın Müslüman Kardeşler'e desteği yatıyor.

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    Etiketler:
    Türkiye-ABD krizi, Türkiye-Katar İlişkileri, Türkiye-ABD ilişkileri, Tamim Bin Hamad El Sani, Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Körfez ülkeleri, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye, ABD
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