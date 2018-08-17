Suriye'nin kuzeydoğusuna 100 milyon dolar akıtan Riyad'a Şam'dan tepki: Asıl amaç, Suriye hükümet güçlerinin ilerlemesini engellemek

Suriye'nin kuzeydoğusunda IŞİD'den kurtarılan ve büyük bölümü ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolünde bulunan bölgelere, Suudi Arabistan, 100 milyon dolar yardımda bulunduğunu açıkladı. Beşar Esad yönetiminden ''Suudi rejiminin asıl amacı Suriye hükümet güçlerini engellemek'' tepkisi geldi.

© AP Photo / Hussein Malla ABD, 'Suriye’de istikrar' için ayırdığı 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Suriye Dışişleri'nden kaynaklar, Suudi kraliyetinin böyle bir para aktarımının 'ahlaken kabul edilemez, insani değerlere aykırı' olduğunu belirtti.

'SURİYE'DE KRİZİ UZATMAK İÇİN'

Suudi kraliyetini 'terörizmi desteklemekle, Suriye halkının katledilmesine ve altyapısının yıkılmasına katkıda bulunanlara destek vermekle suçlayan Suriye Dışişleri kaynakları, ''Bu destek, Suriye'de krizi uzatmaya çalışmak için uydurulmuş bir kılıftır'' değerlendirmesini yaptı.

© AP Photo / Gabriel Chaim ABD açıkladı: Suudi Arabistan'dan Rakka için 100 milyon dolar

Suudi rejimin bu desteğinin 'Suriye ordusunun Suriye'nin kuzeyini terörden kurtarma ve halkın güvenliğini sağlama kararlılığını engelleme amaçlı başarısız bir çabadan ibaret olduğunu' vurgulayan Suriye Dışişleri kaynakları, ''Suudi rejiminin bu alçak politikasını kınıyor ve sona erdirmesini talep ediyoruz'' dedi.

'KOALİSYON TERÖRİSTLERİN HİZMETİNDE'

IŞİD'le savaş adı altında kurulmuş ABD öncülüğündeki koalisyonu da 'sadece teröristlere hizmet etmek', 'bölgede barış ve güvenliği tehdit etmekle' suçlayan Suriyeli yetkililer, tüm üye ülkelerin ABD öncülüğündeki koalisyondan çekilmesi çağrısı yaptı. © REUTERS / Ali Hashisho Suriye savaştan beri ilk kez yerel seçimlere gidiyor

IŞİD'İN TEMELLERİNİN OLDUĞU REJİM

IŞİD'den kurtarılan topraklara 100 milyon dolar yardım gönderen Suudi kraliyeti, diğer IŞİD ideolojisinin babası olan Vahabiliği temel alıyor ve Suriye'de cihatçıları silahdan finansmana her şekilde destekliyor.

IŞİD'İN ESKİ BAŞKENTİ RAKKA ODAKLI YARDIM

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine kanalize ettikleri paralarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

SUUDİ YÖNETİMİ: HER ŞEY İSTİKRAR İÇİN

''Amaç, Suriye'yi istikrara kavuşturma projelerini desteklemek. Koalisyonun IŞİD tarafından mahvedilen Rakka gibi bölgelerde yaşayan toplulukları yeniden canlandırma çabalarında kritik rol oynayacak. Hayatları kurtaracak, yerlerinden olmuş Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştıracak, IŞİD'in yeniden ortaya çıkmamasının garantiye alınmasına yardımcı olacak.''