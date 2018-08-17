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23:11 17 Ağustos 2018
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    Beşar Esad- Afrin'deki Suriye hükümet güçleri

    Suriye'nin kuzeydoğusuna 100 milyon dolar akıtan Riyad'a Şam'dan tepki: Asıl amaç, Suriye hükümet güçlerinin ilerlemesini engellemek

    © AFP 2018 / Ahmad Shafie BILAL
    Ortadoğu
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    Suriye'nin kuzeydoğusunda IŞİD'den kurtarılan ve büyük bölümü ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolünde bulunan bölgelere, Suudi Arabistan, 100 milyon dolar yardımda bulunduğunu açıkladı. Beşar Esad yönetiminden ''Suudi rejiminin asıl amacı Suriye hükümet güçlerini engellemek'' tepkisi geldi.

    ABD'nin Suriye'de yaklaşık 1000 askeri bulunuyor. Fotoğrafta, Rakka'da görevli bir ABD askeri görülüyor.
    © AP Photo / Hussein Malla
    ABD, 'Suriye’de istikrar' için ayırdığı 230 milyon dolarlık fonu durdurdu
    Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Suriye Dışişleri'nden kaynaklar, Suudi kraliyetinin böyle bir para aktarımının 'ahlaken kabul edilemez, insani değerlere aykırı' olduğunu belirtti.

    'SURİYE'DE KRİZİ UZATMAK İÇİN'

    Suudi kraliyetini 'terörizmi desteklemekle, Suriye halkının katledilmesine ve altyapısının yıkılmasına katkıda bulunanlara destek vermekle suçlayan Suriye Dışişleri kaynakları, ''Bu destek, Suriye'de krizi uzatmaya çalışmak için uydurulmuş bir kılıftır'' değerlendirmesini yaptı.

    Rakka
    © AP Photo / Gabriel Chaim
    ABD açıkladı: Suudi Arabistan'dan Rakka için 100 milyon dolar
    'ORDUNUN KURTARMASINI ENGELLEME AMAÇLI'

    Suudi rejimin bu desteğinin 'Suriye ordusunun Suriye'nin kuzeyini terörden kurtarma ve halkın güvenliğini sağlama kararlılığını engelleme amaçlı başarısız bir çabadan ibaret olduğunu'  vurgulayan Suriye Dışişleri kaynakları, ''Suudi rejiminin bu alçak politikasını kınıyor ve sona erdirmesini talep ediyoruz'' dedi.

    'KOALİSYON TERÖRİSTLERİN HİZMETİNDE'

    IŞİD'le savaş adı altında kurulmuş ABD öncülüğündeki koalisyonu da 'sadece teröristlere hizmet etmek', 'bölgede barış ve güvenliği tehdit etmekle' suçlayan Suriyeli yetkililer, tüm üye ülkelerin ABD öncülüğündeki koalisyondan çekilmesi çağrısı yaptı.

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
    © REUTERS / Ali Hashisho
    Suriye savaştan beri ilk kez yerel seçimlere gidiyor

    IŞİD'İN TEMELLERİNİN OLDUĞU REJİM

    IŞİD'den kurtarılan topraklara 100 milyon dolar yardım gönderen Suudi kraliyeti, diğer IŞİD ideolojisinin babası olan Vahabiliği temel alıyor ve Suriye'de cihatçıları silahdan finansmana her şekilde destekliyor.

    IŞİD'İN ESKİ BAŞKENTİ RAKKA ODAKLI YARDIM

    Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine kanalize ettikleri paralarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

    Suriye ordusu
    © REUTERS / SANA
    Şam Milletvekilli Osi: Fırat'ın doğusunun Afrin gibi olmasını istemiyoruz

    SUUDİ YÖNETİMİ: HER ŞEY İSTİKRAR İÇİN

    ''Amaç, Suriye'yi istikrara kavuşturma projelerini desteklemek. Koalisyonun IŞİD tarafından mahvedilen Rakka gibi bölgelerde yaşayan toplulukları yeniden canlandırma çabalarında kritik rol oynayacak. Hayatları kurtaracak, yerlerinden olmuş Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştıracak, IŞİD'in yeniden ortaya çıkmamasının garantiye alınmasına yardımcı olacak.''

    Etiketler:
    Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği, Suriye Dışişleri Bakanlığı, SANA, koalisyon, DSG, Donald Trump, Rakka, Suriye, Suudi Arabistan, ABD
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