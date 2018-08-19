AA: YPG, Esad yönetiminin düzenlediği seçimlerde aday olan Arapları alıkoydu

© AP Photo / Hussein Malla AA: Esad ve YPG petrol takasında anlaştı

AA'nın Kamışlı'daki yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Suriye yönetimi tarafından Kamışlı'da kurulan seçim bürosuna Esad yönetimine yakın olduğu bilinen ancak bağımsız ola 17 Arap aday başvuruda bulundu.

YPG'nin ise, adaylıkları kabul edilen kişileri, Cevadiye beldesinde bulunan evlerine baskın yaparak gözaltına aldığı iddia edildi.

Esad yönetimi, Suriye'de devam eden boyunca ilk kez 16 Eylül'de yerel seçim düzenleyeceğini duyurmuştu.

YPG ve Esad yönetmi, bu nedenle bir süredir devam eden görüşme trafiklerine hız vermişti. Şam'da iki görüşme yapan taraflar geçen haftaki görüşmede, örgütün özerklik talepleri konusunda anlaşamamıştı.