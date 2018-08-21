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16:49 21 Ağustos 2018
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    Hasan Ruhani

    Ruhani: Türkiye ve İran savunma sanayisinde iş birliği yapabilir

    © REUTERS / Tasnim News Agency/Handout via
    Ortadoğu
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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını eleştirerek, Türkiye ile İran'ın savunma sanayisi alanında iş birliği yapabileceğini ve savaş uçağı üretebileceğini söyledi.

    İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi
    DHA
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    Başkent Tahran'da düzenlenen 'Kevser' savaş jeti tanıtım toplantısında konuşan Ruhani, ABD yaptırımları ve komşu ülkelerle ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

    Savunma sanayisinde maliyeti düşük ve etki gücü yüksek silahlar üretmek istediklerini belirten Ruhani, İran olarak bu sahada gittikçe güçlendiklerini ifade etti.

    Komşu ve dost ülkelerden Türkiye ve Pakistan ile savunma alanında iş birliği yapabileceklerini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, bu ülkelerin birlikte çalışması durumunda savaş uçağı üretebileceklerini ve daha fazlasını da yapabilecek kapasitelerinin olduğunu kaydetti.

    'ABD DÜNYADA 'GÜVENİLMEZ' BİR DEVLET'

    İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti
    © Fotoğraf : DHA
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    ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını eleştiren Ruhani, İran'ın komşu ülkelerle daha fazla iş birliğinden yana olduğunun altını çizdi.

    Ruhani ayrıca, ABD'nin dünyada 'güvenilmez' bir devlet olduğunu savunarak, "ABD, İran'a saldırması durumunda maliyetinin kendileri için çok ağır olacağını çok iyi biliyor" dedi.

    Bu arada savaş jeti Kevser'de aviyonik ve yerli sistemlerin kullanıldığı, HUD göstergeler, çok amaçlı radarlar, akıllı harita okuma özelliklerinin olduğu ve çift kabinli üretildikleri açıklandı.

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    Etiketler:
    uçak, kevser savaş jeti, Hasan Ruhani, İran, Türkiye, ABD
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