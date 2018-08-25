Ryabkov: ABD'nin konuştuğu tek dil bu

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Bolton'ın Suriye'ye ilişkin sözlerine atfen "ABD'li yetkililer geçmişten ders almıyormuş gibi duruyor, özellikle de yakın geçmişten" dedi. Ryabkov, ABD'nin konuştuğu tek dilin de tehdit ve ültimatomlar olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik'e yaptığı açıklamada "Washington'dan yükselen ültimatomları duyabiliyoruz. Bu, durum Suriye'deki terör hücrelerinin tamamen ortadan kaldırılması ve bu ülkenin normal hayatına geri dönmesine olan bağlılığımızı etkilemiyor" dedi.

Suriyeli sığınmacıların ülkeye geri dönüşü de dahil olmak üzere Suriye'deki durumu istikrarlaştırma çabaları kapsamında Şam'a desteğe devam edeceklerini söyleyen Ryabkov şöyle devam etti: "Batılı devletlerin bu çabalara dahil olmak istememesi gerçeği, Suriye'yi istikrarsızlaştırmak, rejim değişikliği meselesini gündeme getirmek için yeni bahaneler aramak ve Şam'da yönetimin başka ellere geçmesi gibi başka amaçları olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Bunlar bildiğimiz şeyler. Bu tür gelişmeler karşı hazırlıklıyız, niyetlerini ifşa ediyoruz ama ABD'li yetkililer geçmişten ders almıyormuş gibi duruyor, özellikle de yakın geçmişten."

Ryabkov, ABD'nin konuştuğu tek dilin tehdit ve ültimatomlar olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Reuters'e verdiği demeçte "Askeri durumdan büyük endişe duyuyoruz ve (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad'a, İdlib'de başka askeri saldırganlıklar olması durumunda kimyasal veya biyolojik silah kullanılmasını beklemediğimiz konusunda açık olmak istiyoruz" demişti. Bolton, Rusya'nın da Suriye'de 'işin içinden çıkamadığını' iddia etmişti.