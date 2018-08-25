Ryabkov: ABD'nin konuştuğu tek dil bu

Suriyeli sığınmacıların ülkeye geri dönüşü de dahil olmak üzere Suriye'deki durumu istikrarlaştırma çabaları kapsamında Şam'a desteğe devam edeceklerini söyleyen Ryabkov şöyle devam etti: "Batılı devletlerin bu çabalara dahil olmak istememesi gerçeği, Suriye'yi istikrarsızlaştırmak, rejim değişikliği meselesini gündeme getirmek için yeni bahaneler aramak ve Şam'da yönetimin başka ellere geçmesi gibi başka amaçları olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Bunlar bildiğimiz şeyler. Bu tür gelişmeler karşı hazırlıklıyız, niyetlerini ifşa ediyoruz ama ABD'li yetkililer geçmişten ders almıyormuş gibi duruyor, özellikle de yakın geçmişten."
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Reuters'e verdiği demeçte "Askeri durumdan büyük endişe duyuyoruz ve (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad'a, İdlib'de başka askeri saldırganlıklar olması durumunda kimyasal veya biyolojik silah kullanılmasını beklemediğimiz konusunda açık olmak istiyoruz" demişti. Bolton, Rusya'nın da Suriye'de 'işin içinden çıkamadığını' iddia etmişti.
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