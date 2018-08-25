Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, ay sonunda Moskova’yı ziyaret edecek

Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in ay sonunda Moskova’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

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Suriye Dışişleri Bakanı'nın ay sonundaki Moskova ziyaretini açıklayan Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, şöyle konuştu:

"Sayın Velid Muallim'in başkanlığındaki Suriye heyetinin ziyaretine gelince, evet, Moskova'ya resmi ziyaret düzenlenecek. Söz konusu ziyaret Suriye ile Rusya arasındaki hükümetler arası komisyon toplantıları çerçevesinde düzenlenecek.''

Haddad, ziyaretin ay sonunda yapılmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

RUS DIŞİŞLERİ ZİYARETİ DOĞRULADI

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in ay sonunda Moskova'yı ziyaret etmeyi planladığını doğruladı.

Bakanlığın enformasyon ve basın departmanından Rus basınına yapılan açıklamada, "Ziyaretin ay sonunda yapılması planlanıyor" denildi.