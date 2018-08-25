Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, ay sonunda Moskova’yı ziyaret edecek

"Sayın Velid Muallim'in başkanlığındaki Suriye heyetinin ziyaretine gelince, evet, Moskova'ya resmi ziyaret düzenlenecek. Söz konusu ziyaret Suriye ile Rusya arasındaki hükümetler arası komisyon toplantıları çerçevesinde düzenlenecek.''
Haddad, ziyaretin ay sonunda yapılmasının beklendiğini sözlerine ekledi.
RUS DIŞİŞLERİ ZİYARETİ DOĞRULADI
Rusya Dışişleri Bakanlığı da Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in ay sonunda Moskova'yı ziyaret etmeyi planladığını doğruladı.
Bakanlığın enformasyon ve basın departmanından Rus basınına yapılan açıklamada, "Ziyaretin ay sonunda yapılması planlanıyor" denildi.
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