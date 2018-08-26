İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Kerbasiyan azledildi

Gensoru önergesinde Kerbasiyan, ülkedeki ekonomik krizi yönetememek, gerekli tedbirleri almamak, uygun mali denetim ve şeffaflığı sağlayamamaktan sorumlu tutuluyordu.
Oylam öncesi konuşan muhafazakar milletvekillerinden Abbas Payizade "Yetersizlik ve planlama eksikliğinin (ABD'nin uyguladığı) yaptırımlarla bir ilgisi yok" dedi
Payizade "Yanlış kararlar insanlara zarar verdi ve insanların kamu kaynaklarını yağmalamasına yol açtı" diye konuştu.
#Iran Economy Minister Karbasian was sacked today after his failure to win enough votes of confidence from Parliament.— Reza Khaasteh (@Khaaasteh) August 26, 2018
137 MPs voted for his impeachment, 121 voted against, 2 abstained.
Reasons for impeachment: failure to run economy & lack of financial transparency & supervision pic.twitter.com/2Mf1APBaPY
Kerbasiyan ile ilgili gensoru 19 Ağustos'ta 33 milletvekilinin imzasıyla meclis başkanlığına sunulmuştu.
İran Çalışma Bakanı Ali Rebii de 8 Ağustos'ta mecliste yapılan gensoru oylamasında güvenoyu alamayarak görevinden azledilmişti.
ABD Başkanı Donadl Trump İran ile yapılan nükleer anlaşamdan çekilmiş ve bu ülkeye yeniden ekonomik yaptırım uygulamaya başlamıştı.
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