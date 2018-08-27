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10:50 27 Ağustos 2018
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    Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah

    Nasrallah'tan Suriyeli Kürtlere: ABD'nin sizi ne zaman ve kime satacağını bilmiyorsunuz

    © REUTERS / Aziz Taher
    Ortadoğu
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    Hizbullah lideri Hasan Nasrallah dün yaptığı açıklamada "Kürtler ve Kürt partileri Suriye devleti ile müzakere ederek doğru yolu tercih etti. Ey Kürtler ABD'nin sizi ne zaman ve kime satacağını bilmiyorsunuz. Sizi Türkiye, Rusya ya da kime satacağını Allah biliyor" ifadelerini kullandı.

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    © REUTERS / Ali Hashisho
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    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin müttefiki olan Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah, IŞİD ve El Nusra militanalrının Suriye sınırındaki dağlık bölgeden temizlenmesinin birinci yıldönümünde  Suriyeli Kürtler ile Şam arasında başlayan müzakereler hakkında bir açıklama yaptı.

    'KÜRTLER VE KÜRT PARTİLERİ SURİYE DEVLETİ İLE MÜZAKERE EDEREK DOĞRU YOLU TERCİH ETTİ'

    Nasrallah, El Manar televizyonundan yayınlanan video mesajında, ABD'nin Fırat'ın doğusundan ne zaman çekileceğinin belli olmadığını belirterek, "Fırat'ın doğusu Kürtlerin denetiminde. Kürtler ve Kürt partileri Suriye devleti ile müzakere ederek doğru yolu tercih etti. Bu tercihten geri adım atılmamalı" değerledirmesini yaptı.

    'ABD SİZİ KULLANIYOR'

    Hizbullah lideri, savaştan önce ABD'nin Suriye büyükelçisi olan Robert Ford'un sözlerini hatırlatarak şöyle dedi: "Ford, ABD ile Kürtlerin ilişkisinin ahlaki olmadığını söylemişti. Yani ABD sizi kullanıyor. Ey Kürtler ABD'nin sizi ne zaman ve kime satacağını bilmiyorsunuz. Sizi Türkiye, Rusya ya da kime satacağını Allah biliyor." 

    'SURİYE'DE YENİ BİR BÜYÜK SAVAŞA KATILMA KARARI ALIRSAK GENÇLERİMİZİ İÇİN BİR İŞARET YETERLİ OLUR'

    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov
    © Sputnik /
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    Nasrallah yıllar boyu Hizbullah güçlerinin Suriye'deki savaşa katılmadığını çünkü örgütünün Lübnan'ın ve bölgenin güvenliği için önemini bildiklerini ifade etti. 

    Nasarallah " Eğer Suriye'de yeni bir büyük savaşa katılma kararı alırsak gençlerimiz için sadece bir işaret yeterli olur. Çünkü onlar fedakarlık ve görüş berraklığına sahip" dedi.

    'İDLİB'DE YENİ BİR KİYASAL OYUN YAPIM AŞAMASINDA'

    Nasrallah,  ABD'nin Suriye'ye yönelik yeni bir saldırıyı bahane etmek için İdlib'de kimyasal saldırı provokasyonu hazırlandığı yönünde Rusya ve Suriye'den gelen açıklamalara da destek verdi.

    Batı ülkelerini Suriye'ye saldırmak için bir kimyasal provokasyon hazırlamakla suçlayan Nasrallah buna karşın bu ülkelerin Yemenli çocuklara karşı işlenen suçlara sessiz kaldığını söyledi.

    Nasralah " Tüm veriler İdlib'de yeni bir kimyasal oyunun yapım aşamasında olduğunu gösteriyor. Bu arada Batı, Suriye'ye yönelik bir askeri saldırganlık için bahane ararken Yemenli çocuklara yönelik suçlara göz yumuyor. Kimse Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkesini ve halkını nasıl bir cehenneme soktuğunu bilmiyor" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Suriyeli Kürtler, Hizbullah, Robert Ford, Hasan Nasrallah, İdlib, Rusya, ABD, Suriye, Lübnan
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