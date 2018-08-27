'Suriye hava savunması, ABD'nin olası saldırısına karşı hazır duruma getirildi'

Al Masdar'a konuşan Suriye ordusunun Mezze hava üssündeki bir kaynak, askerlerin ülkenin başkenti Şam'a yönelik olası saldırıya karşı hazırlanma emrini aldığını aktardı.

Al Masdar, söz konusunun ABD'nin Şam ve çevresine yönelik olası füze saldırısı olabileceğini kaydetti.

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki militanların hükümet güçlerini kimyasal silah kullanmakla suçlamak için provokasyon planlandığını açıklamıştı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD'nin bu provokasyonu Suriye'nin devlet tesislerine saldırı için bahane olarak kullanmayı planladığını bildirmişti.