Rusya: Beyaz Miğferler, Ahrar'üş Şam tarafından kullanılan bir depoya büyük miktarda kimyasal taşıdı

Tsigankov, “Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi’nin İdlib bölgesinde yer alan birkaç bağımsız kaynaktan aldığı bilgiye göre, Afs adlı yerleşim bölgesinden Sarakib kentine iki ağır TIR’la büyük miktarda kimyasal madde getirildi” dedi.

Merkez Başkanı, “Beyaz Miğferliler örgütünün 8 temsilcisinin eşliğinde kimyasal maddeler, Ahrar’üş Şam militanları tarafından silah ve yakıt için kullanılan depoya ulaştırıldı. Burada onları söz konusu yasadışı silahlı oluşumun iki üst düzey komutanı karşıladı” ifadelerini kullandı.

Tsigankov, “Daha sonra yükün bir kısmı, üzerinde hiçbir işaretin olmadığı plastik variller içinde, kimyasal saldırı mizanseni ve ardından hükümet güçlerini sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak için İdlib bölgesinin güneyinde militanlara ait diğer üsse taşındı” diye ekledi.

RYABKOV: 'KİMYASAL SALDIRI' VİDEOSU HAZIRLANARAK, SURİYE'YE SALDIRIYA BAHANE OLARAK KULLANILABİLİR

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov bugün yaptığı açıklamada, kimyasal silah kullanılarak bölgede muhtemel provokasyon girişimine dair Moskova'nın, Almanya ve ABD'ye Suriye'nin İdlib bölgesindeki silahlı muhalefet üzerindeki etkisini kullanmaya davet ettiğini belirtti. Ryabkov, kendisini Hayat Tahrir el Şam olarak tanımlayan Nusra Cephesi'nin İdlib bölgesinde kimyasal silah kullanarak ciddi bir provokasyon planladığını ifade etti. Ryabkov açıklamasında, Beyaz Miğferler'in 'kimyasal saldırı' videosu hazırlayacağını ve bu provokasyonun Suriye'ye yönelik büyük bir saldırıya bahane olarak kullanılabileceğini dile getirdi.

Rusya ordusuna göre, Suriye'deki teröristler tarafından hazırlanmakta olan kimyasal silah provokasyonunun amacı, Fransa, ingiltere ve ABD'nin Suriye'ye yönelik bir saldırı düzenlemesine zemin hazırlamak. Bu amaçla ABD, 56 kruz füzesi taşıyan USS The Sullivans destroyerini Basra Körfezi'ne, B-1B savaş uçağını da Katar'daki askeri üsse konuşlandırdı.