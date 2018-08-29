Irak, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının dışında kalmak istiyor

Irak, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından muaf tutulmak amacıyla görüşmeler yapmak üzere ABD'ye bir heyet göndereceğini açıkladı.

© AA / Ali Mukarrem Garip Irak'tan ABD'nin İran yaptırımlarına ilk tepki

Irak Başbakanı Haydar İbadi, başkent Bağdat'ta Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada hükümetin, ABD'nin İran'a yaptırımlarından Irak'ın muaf tutulması için görüşmeler yapmak üzere Washington'a bir heyet göndermek üzere olduğunu belirtti.

Ülkesinin hiçbir ülkeye yönelik ekonomik yaptırımları desteklemediğini ifade eden İbadi, İran'la mali ilişkiler konusunda anlaşmaya varmak üzere ABD'ye heyet göndermeyi planladıklarını ifade etti.

Irak, en önemli ithalat kapısı İran'a yönelik yaptırımların kendi ülkesi için de geçerli olmasını istemiyor.

İBADİ'NİN 'YAPTIRIMLARA UYACAĞIZ' AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Başbakan Haydar el-İbadi, daha önce ABD'nin İran'a yaptırımlarıyla ilgilenmeyeceklerini ancak buna uyacaklarını açıklamıştı.

İbadi, "Irak olarak uluslararası yaptırımlara karşıyız. Irak, bunun tecrübesini yaşadı. Yaptırımlar ülkeyi ve halkı yordu. İran'a yaptırımlarla ilgilenmeyeceğiz ancak halkımızın zarar görmemesi için de buna uyacağız. Sonuçta biz de uluslararası ekonomik sistemin dışında kalamayız." ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan İbadi'nin bu açıklamasına siyasetçilerden ve özellikle İran'a yakın Şii gruplardan sert tepki gelmiş, bunun üzerine Irak Dışişleri Bakanlığından ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları reddettikleri yönünde açıklama gelmişti.

Bakanlık Sözcüsü Ahmet Mahcub, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı: "Irak, herhangi bir ülkeye uygulanan ve tüm katmanlarıyla halkına zarar veren her türlü ambargoyu reddediyor. Krizlerde yanımızda duran komşu ülke İran'ın onurlu tavrını da unutmayız."

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum da ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara uymalarının zor olacağını belirtmişti.