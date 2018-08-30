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    Anatoliy Antonov

    Rusya'nın ABD Büyükelçisi: Militanlar, İdlib'de İngiliz güçlerinin desteğiyle provokasyon hazırlığında

    © Sputnik /
    Ortadoğu
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    Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, İdlib'deki militanların İngiliz güçlerinin desteğiyle provokasyon hazırlığında olduğunu açıkladı.

    Suriye'deki militanların patlayıcı ve kimyasal maddeler oluşturmak için kullandığı düzeneklerin Rusya'da hazırlanan bir maketi
    © Sputnik / Sergey Mamontov
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    Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Antonov, Suriye'de kimyasal silahların kullanılmasının engellenmesi için ABD hükümetince gerekli çabanın sergileneceğine dair Rusya'nın ümitvar olduğunu ifade etti.

    Antonov, "Şu konuda ümitliyiz ki, ABD teröristlerin kimyasal silah kullanmasını engellemek için ellerinden geleni yapacak ve sorumlu bir şekilde davranacaktır" şeklinde konuştu.

    İngiliz Özel Kuvvetleri'nin Batılı güçlerin Suriye'de gerçekleştireceği bir füze saldırısına zemin hazırlamak için sahte bir kimyasal saldırıyı yürürlüğe sokmaya hazırlandığını vurgulayan Rus büyükelçi ayrıca, Rusya'nın ABD'yi Suriye'ye yönelik düzenlenebilecek muhtemel bir saldırı konusunda da uyardığına işaret etti.

    Antonov şu ifadeleri kullandı: "İngiliz Özel Kuvvetleri'nin aktif dahli çerçevesinde hazırlanan bu provokasyon, 'üçlü' Batı ülkelerinin (ABD-İngiltere-Fransa) Suriye'nin askeri ve sivil altyapısına yönelik bir başka füze saldırısı düzenlemesine imkan sağlamak için bir bahane haline gelebilir."

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    Etiketler:
    Kimyasal saldırı, kimyasal silahlar, İngiliz Özel Kuvvetleri, Rusya'nın ABD Büyükelçiliği, Anatoliy Antonov, İdlib, Suriye, Fransa, ABD, İngiltere, Rusya
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