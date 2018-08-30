Kayıt
18:25 30 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Duma'da kimyasal saldırı iddiası, Beyaz Miğferler'in hastanesinde müdahale

    Suriye Dışişleri Bakanı: Beyaz Miğferler, İdlib’de kimyasal saldırı mizanseni için 44 çocuk kaçırdı

    © REUTERS / White Helmets
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 12

    Moskova'yı ziyaret ederek Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la ortak basın toplantısı düzenleyen Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Beyaz Miğferler’in İdlib'de kimyasal saldırı mizanseninde kullanmak üzere 44 çocuğu kaçırdıklarını açıkladı.

    Suriye'deki militanların patlayıcı ve kimyasal maddeler oluşturmak için kullandığı düzeneklerin Rusya'da hazırlanan bir maketi
    © Sputnik / Sergey Mamontov
    Rusya: Beyaz Miğferler, Ahrar'üş Şam tarafından kullanılan bir depoya büyük miktarda kimyasal taşıdı
    Lavrov'la ortak basın toplantısında Beyaz Miğferler'in İdlib'de kimyasal saldırı mizanseninde kullanmak üzere 44 çocuğu kaçırdıklarını duyuran Muallim, şöyle devam etti:

    'İNGİLİZ İSTİHBARATI İŞ BAŞINDA'

    ''Beyaz Miğferler gibi sözde bir örgütün kurulmasının arkasında İngiliz özel servisleri var, onlar mali destek veriyor, onlar yönetiyor. Kimyasal silahların kullanımı ile ilgili önceden üretilen senaryoların arkasında da onlar vardı ve şimdi de İdlib'de kimyasal silah kullanımıyla ilgili de benzer bir mizansen hazırlıyorlar.''

    Suriye Dışişleri Bakanı, ''Elimizdeki verilere göre onlar bu yakınlarda İdlib bölgesinde kimyasal silahların kullanımıyla ilgili bu gösteriyi gerçekleştirmek için 44 çocuk kaçırdı'' vurgusu yaptı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © REUTERS / Maxim Shemetov
    Lavrov'dan hatırlatma: ABD, kimyasal silah envanterini hâlâ imha etmedi
    ABD İDLİB’DE NUSRA’YI KORUMAK İÇİN GUTA’DAKİ PROVOKASYONUN AYNISINI HAZIRLIYOR’

    ABD’nin İdlib’de daha önce Guta’da yapılan provokasyonun aynısını hazırladığını, bunun Kaide'nin Suriye kolu olan Nusra Cephesi militanlarının korunması amacıyla yapıldığını söyleyen Muallim, şöyle devam etti:

    ''Şimdi de onlar, Suriye’yi vurmak için aynı senaryoyu tekrarlamaya çalışıyorlar. Tüm bunlar, el Nusra militanlarını kurtarmak amacıyla ve elbette bu bölgedeki istikrarsızlığın devam etmesi için yapılıyor.''

    'SONUNA KADAR GİTMEYE KARARLIYIZ'

    Suriye askerleri- İdlib
    © REUTERS / SANA
    ‘ABD, İdlib’de kimyasal saldırı mizanseni hazırlayıp sonra uçuşa yasak bölge oluşturabilir’
    Suriye yönetiminin İdlib’deki militanların imha edilmesi konusunda sonuna kadar gitmeye kararlı olduğunu belirten Muallim, “İdlib konusunda sonuna kadar gitmeye hazırız. En önemli hedefimiz, El Nusra Cephesi militanlarıdır. Fakat isteyen herkesle mümkün mertebe azami sayıda yerel uzlaşmaların organizasyonuna öncelik verdiğimizi belirtmek isterim” diye konuştu.

    ‘İDLİB’DE SİVİL HALKTAKİ KAYIPLARI ÖNLEYEREK MİLİTANLARI YOK EDECEĞİZ’

    Suriye yönetiminin ‘sivil halk arasında olası kayıpların önlenmesi için maksimum çaba göstereceğini’ söyleyen diplomat, “Bu niyetimizi göstermek için uzlaşmak isteyenlerle koordinasyon halinde Ebu Zuhur Havaalanı üzerinden sivil halkı tahliye etmek istedik, fakat El Nusra militanları bu planları engelledi, insanların birçoğunu alıkoydu ve şimdi de tutmaya devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Nusra, Beyaz Miğferler, Sergey Lavrov, Velid Muallim, İngiltere, İdlib, Rusya, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Klasik otomobillerle Formula 1 pistinde zafer turu
    Klasik otomobillerle Formula 1 pistinde zafer turu
    Karikatür
    Türkiye'den ABD'ye S-400 tepkisi: 'Hava savunmamı korumamız lazım'
    İnfografik
    Hazar Denizi yeni projeler bekliyor
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet