Kayıt
16:21 31 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    İran-Füze programı

    İran'dan karşı hamle: Irak'taki Şii milislere füze teknolojisi transfer ediyor

    © REUTERS / Nazanin Tabatabaee Yazdi/TIMA
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 41

    ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın kıskaca almaya çalıştığı İran'ın Irak'taki Şii milislere füze teknolojisi ve bilgisi naklettiği ileri sürüldü. Bu hamlenin, İran'a karşı saldırı planı yapanları caydırmaya yönelik gözdağı olduğu belirtildi.

    Ayettullah Ali Hamaney-Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve kabinesi
    © REUTERS /
    Hamaney, AB'nin nükleer anlaşmayı kurtaracağından şüpheli: Umutlu olmayı bırakın
    ABD Başkanı Donald Trump İran'la nükleer anlaşmadan çekilip birbirinden ağır yaptırımlar getirirken Tahran'ın da Irak üzerinden hamle yaptığı öne sürüldü.

    Reuters haber ajansına göre İran, Irak'ta müttefiki konumundaki Şii milislere, aylardır hem kısa menzilli balistik füze hem de bu füzelerin üretim araçlarını naklediyor. 

    'SALDIRI HALİNDE DESTEK PLANIMIZ'

    Haberini adlarının açıklanmasını istemeyen İranlı ve Iraklı yetkililerle Batılı istihbaratçılara dayandıran Reuters, böylelikle İran'ın askeri saldırıya uğraması ihtimaline karşı caydırıcılık kapasitesini artırmaya çalıştığını yazdı.

    Üst düzey İranlı bir yetkili ''Gerisinde yatan mantık, İran'ın saldırıya uğraması halinde bir destek planınsa sahip olmak. Nakledilen füze sayısı fazla değil, sadece birkaç onlu sayıda, ama gerekirse artırılabilir'' dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © REUTERS / Kayhan Ozer
    Ruhani'den Türkiye'ye övgü: ABD'ye karşı tavır takdire şayan
    'KARAR TRUMP BAŞKANLIK KOLTUĞUNA GEÇİNCE ALINDI'

    Batılı bir kaynak, iddia edilen silahlandırmanın, önceliği ekonomik yumruğa veren ABD ile Suriye'deki İran güçlerine sık sık saldıran İsrail'e uyarı niteliğinde olduğunu söyledi.

    Iraklı ve İranlı yetkililer, füze transferi kararının 18 ay önce alındığını, ama nakil sürecinin son dönemde hız kazandığını aktardı.

    'ÜRETME VE KULLANMA EĞİTİMİ'

    Reuters haber ajansına göre İran müttefiki Iraklı Şii milislere balistik füze üretme ve fırlatma eğitimi de veriliyor. Bu amaçla biri Zafariniya'da diğeri Irak'ın Kürdistan bölgesinde olan en az iki fabrika kullanılıyor. 

    İran'ın ilk yüzde 100 yerli savaş uçağı Kevser (Koser)
    © REUTERS / Tasnim
    İran'dan ilk yüzde 100 yerli savaş uçağı
    Iraklı bir istihbaratçı, Bağdat merkezi hükümetinin İran'ın Iraklı milislere füze tedarik ettiğinin farkında. Daha önce Irak'ın IŞİD'e karşı savaşı sırasında benzer nakliyatlar ve eğitimler olmuştu. Ancak Irak hükümeti ve silahlı kuvvetleri bu son haberle ilgili yorum yapmadı. İranlı yetkililer de yorum yapmayı reddederken CIA ile Pentagon da sessiz kaldı.

    TRUMP'IN GÖZÜ FÜZE PROGRAMINDA

    Trump, daha da ağırlarını hazırladığı yaptırımları, Tahran nükleer anlaşmanın gözden geçirilmesini ve balistik füze programıyla Ortadoğu politikalarının kısıtlanmasını da içerecek şekilde yenilenmesini kabul edene dek uygulayacağını söylüyor.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Selfie, estetik ameliyatı artırıyor
    Selfie, estetik ameliyatı artırıyor
    Karikatür
    Trump'tan, gerek görüldüğünde ek gümrük vergilerinden muafiyet sağlama yetkisi
    İnfografik
    Hazar Denizi yeni projeler bekliyor
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet