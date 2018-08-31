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18:09 31 Ağustos 2018
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    Eski Lübnan Başbakanı Said Hariri

    Hariri: Rusya'yla çok iyi ilişkimiz var, Esad'dan ziyade Putin'le muhatap olmayı yeğlerim

    © REUTERS / Mohamed Azakir
    Ortadoğu
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    ABD, İsrail ve Suudi Arabistan ile başı dertte olan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Euronews'a verdiği röportajda, ''Suriye'yi Rusya kontrol ediyor. Rusya'yla çok iyi ilişkimiz var. Esad'dan ziyade Putin'le muhatap olmayı yeğlerim'' dedi.

    Ahed Tamimi
    © REUTERS / Ammar Awad
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    Geçen yıl kasım ayında Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) tarafından Riyad'da haftalarca esir alınması ve zorla televizyona çıkartılıp istifa açıklaması yaptırılmasıyla tüm dünyada gündem olan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, kendi kurtuluşu ve hem Suriye hem de İsrail'e komşu ülkesinin hassas durumuyla ilgili değerlendirmelere yaptı.

    Euronews muhabiri Anelise Borges'e konuşan Lübnan'daki Sünni siyasi bloğun lideri, ''Suriye'de muhalif güçlerin hepsi teslim odlu. İsyancıların son kalesi İdlib'e savşın sonunu getirecek şekilde büyük saldırı planları yapılıyor. Bunlar Lübnan için ne anlama geliyor'' sorusu üzerine şunları söyledi:

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    © REUTERS / Aziz Taher
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    ''Hiçbir şey.  Bence Rusya ne demek istediğini gayet güzel anlattı — Suriye'yi Rusya kontrol ediyor. Dolayısıyla biz de Ruslarla muhatap olacağız.''

    Hariri ''Rusya ile ilişkiniz nasıl'' sorusunu şöyle yanıtladı: ''Çok iyi. Mükemmel. Benim Rusya ile çok iyi ilişkim var, çok saygı duyduğum (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'le de iyi bir ilişkim var. Bence Putin bizim birlikte çalışabileceğimiz birisi.''

    ''Yani, (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad ile muhatap olmak zorunda olduğunu düşünmüyorsunuz'' sorusu üzerine Lübnan Başbakanı ''Ben daha ziyade Başkan Putin ile muhatap olmayı tercih ederim'' karşılığını verdi.

    ABD Başkanı Donald Trump- Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
    © REUTERS / Kevin Lamarque/ SANA
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    Hariri, ABD Başkanı Donald Trump hakkında ne düşündüğü sorulduğunu şunları söyledi:

    ''Bence çok açık ve net biri. bir şey söylüyorsa yapıyor. Geçmişte kendisiyle meselemiz politikasının ne olduğunu bilmememizdendi. En azından bugün politikasını biliyorum, bulaşmadan mı çalışmamız yoksa birlikte mi çalışmamız gerektiğini ve en azından konuşabileceğimiz ve durumumuzla ilgili onları ikna etmemezi sağlayacak bir kişi olduğunu biliyorum.''

    Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ''Size hatırlatırım, bir başbakan haftalarca Suudi Arabistan'da alıkonuldu'' diyerek ani şekilde Riyad'a gidip Selman'ı ikna ettiğini, Hariri'yi Paris'e davet ederek krizin sona ermesinin yolunu açtığını anlatmasına karşın Lübnan Başbakanı esir alındığını inkar etmeyi sürdürdü.

    Macron, Hariri'yi 18 Kasım 2017'de Elysee Sarayı'nda karşıladı.
    © REUTERS / Benoit Tessier
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    ''Geçen yıl niye istifa ettiniz'' sorusunu ''Sisteme şok tedavisi yapmak istedim, çünkü hükümetin yanlış yola girdiğini düşünüyordum. İnsanlar taraf tutuyordu ve hükümet edemiyorduk'' diye yanıtlayan Hariri'ye ''Hizbullah'la ilişkiniz nasıl'' sorusu da yöneltildi.

    ''Siyasi farklılıklarımız var. Bunu Hizbullah da biliyor, ben de biliyorum. Onlar benim Körfez üzerinden politikalarımı asla kabul etmeyecekler ve ben de onların İran üzerinden politikalarını asla kabul etmeyeceğim'' diyen Sünni siyasetçi, ama bu ayrılıkların ülkeyi işlemez hale getirmemesi gerektiğini söyledi.

     

     

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