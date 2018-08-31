Hariri: Rusya'yla çok iyi ilişkimiz var, Esad'dan ziyade Putin'le muhatap olmayı yeğlerim

Euronews muhabiri Anelise Borges'e konuşan Lübnan'daki Sünni siyasi bloğun lideri, ''Suriye'de muhalif güçlerin hepsi teslim odlu. İsyancıların son kalesi İdlib'e savşın sonunu getirecek şekilde büyük saldırı planları yapılıyor. Bunlar Lübnan için ne anlama geliyor'' sorusu üzerine şunları söyledi:
Hariri ''Rusya ile ilişkiniz nasıl'' sorusunu şöyle yanıtladı: ''Çok iyi. Mükemmel. Benim Rusya ile çok iyi ilişkim var, çok saygı duyduğum (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'le de iyi bir ilişkim var. Bence Putin bizim birlikte çalışabileceğimiz birisi.''
''Yani, (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad ile muhatap olmak zorunda olduğunu düşünmüyorsunuz'' sorusu üzerine Lübnan Başbakanı ''Ben daha ziyade Başkan Putin ile muhatap olmayı tercih ederim'' karşılığını verdi.
''Bence çok açık ve net biri. bir şey söylüyorsa yapıyor. Geçmişte kendisiyle meselemiz politikasının ne olduğunu bilmememizdendi. En azından bugün politikasını biliyorum, bulaşmadan mı çalışmamız yoksa birlikte mi çalışmamız gerektiğini ve en azından konuşabileceğimiz ve durumumuzla ilgili onları ikna etmemezi sağlayacak bir kişi olduğunu biliyorum.''
Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ''Size hatırlatırım, bir başbakan haftalarca Suudi Arabistan'da alıkonuldu'' diyerek ani şekilde Riyad'a gidip Selman'ı ikna ettiğini, Hariri'yi Paris'e davet ederek krizin sona ermesinin yolunu açtığını anlatmasına karşın Lübnan Başbakanı esir alındığını inkar etmeyi sürdürdü.
''Siyasi farklılıklarımız var. Bunu Hizbullah da biliyor, ben de biliyorum. Onlar benim Körfez üzerinden politikalarımı asla kabul etmeyecekler ve ben de onların İran üzerinden politikalarını asla kabul etmeyeceğim'' diyen Sünni siyasetçi, ama bu ayrılıkların ülkeyi işlemez hale getirmemesi gerektiğini söyledi.
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