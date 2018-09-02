Rus uzman: Palmira ve İdlib’de en kısa zamanda provokasyon olabilir

Suriye güvenlik güçlerinin bugün Palmira’ya sızmaya çalışan bir militan grubuyla girdikleri çatışma haberini yorumlayan Rus uzman Aleksandr Gusev, ABD’nin Suriye çözüm sürecindeki inisiyatifi ele geçirmek için var gücüyle uğraştığını vurguladı.

© AFP 2018 / Hussein Malla BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nden İdlib uyarısı: Çok kanlı olabilir

Rusya Stratejik Planlama Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gusev, Russia Today'e (RT) verdiği demeçte etkisiz hale getirilen militan grubunun planladığı terör eylemlerinin, ABD’nin Suriye güçlerini suçlamaya hazırlandığı ‘kimyasal saldırıyla’ alakalı olabileceklerini belirtti.

Gusev, “Fakat herkes, büyük bir olasılıkla kimyasal saldırının arkasında Beyaz Miğferler’in olacağını, bu kişilerin sivil halkın öldüğünü gösteren görüntüleri medya üzerinden yayacağını çok iyi anlıyor. Tüm bunlar, Amerikalıların Suriye’nin stratejik tesislerine füze saldırısı düzenlemesi için yapılıyor” diye konuştu.

ABD’nin Suriye çözüm sürecindeki inisiyatifi ele geçirmek için var gücüyle uğraştığını söyleyen Gusev, “Şimdi askeri operasyon fiilen sonuca yaklaşmışken neredeyse tüm dünya, operasyonun etkili olmasında Rusya, İran, Türkiye ve Beşar Esad’ın hükümet ordusunun katkısı olduğunu anlıyor. Fakat Amerikalılar, Rusya’dan inisiyatifi ele geçirmek istiyor ve bunun için her şeyi yapacaklar” ifadelerini kullandı.

'SURİYE'DE BİR GERİLİME DAHA YOL AÇABİLİR'

Palmira ve İdlib bölgelerindeki durumla ilgili provokasyonlarınn ‘en kısa zamanda gerçekleşebileceğini’ belirten Gusev, “Ancak ondan sonra olup bitecek olanlar, en çok Rusya’nın tutumuna ve Amerikalıların sorumluluğuna bağlı olacak. Eğer tamamen sorumsuz olurlarsa eylemleri, Suriye’de bir gerilime daha yol açacak” diye konuştu.

Daha önce Suriye güvenlik güçleriyle El Tanf yerleşiminin olduğu bölgeden Palmira istikametine doğru ilerlemeye çalışan bir grup militan arasında silahlı çatışma çıktığı, gruptan 2 kişinin öldürüldüğü, 2 kişininse yakalanarak sorguya alındığı, militanların Palmira bölgesinde bir dizi terör eylemi düzenlemeyi ve 1 hafta içinde ele geçirmeyi planladıkları kente teröristlerin ana güçlerine geçiş sağlamayı amaçladıklarını aktardıkları öğrenilmişti.