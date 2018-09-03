Katar, Türkiye’den sonra Almanya’ya milyarlarca euro değerinde yatırım yapacak

© AA / Kayhan Özer Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacak

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin 7 Eylül Cuma günü yapacağı Berlin ziyareti öncesi Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'e konuşan Katar Maliye Bakanı Al-Emadi, söz konusu ziyarette yatırımların açıklanacağını bildirdi. Al-Emadi, Almanya'yı küresel ekonomide önemli bir oyuncu olarak gördüklerini belirterek, Almanya pazarı hakkında çok iyimser düşündüklerini kaydetti.

30 YILDA ARALARINDA WOLKSWAGEN VE SİEMENS GİBİ FİRMALARINDA BULUNDUĞU ALMAN MARKALARININDA 20 MİLYON EURODAN FAZLA YATIRIM

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) zengini Katar, son 30 yılda Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens, Hochtief ve SolarWorld gibi Alman şirketlerine 20 milyar avrodan fazla yatırım yaptı.

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar'da, Siemens, Deutsche Bahn ve birçok uluslararası Alman şirketi altyapı projeleri gerçekleştiriyor.

ALMANYA,KÖRFEZ KRİZİNDE KATAR'DAN YANA TARAF ALMIŞTI

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından Körfez bölgesinde baş gösteren krizde, Berlin Katar'ı desteklemişti.

Katar, geçen ay Türkiye'ye 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapmıştı.