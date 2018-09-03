Muallim: ABD ve müttefiklerinin tehditleri Şam’ın İdlib’i teröristlerden temizleme planlarını etkilemiyor

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye ordusunun ülkede teröristlere karşı tam bir zafer elde etmesine çok az kaldığını, ABD ve müttefiklerinin tehditlerinin İdlib’deki operasyonları etkilemediğini söyledi.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Muallim, Suriye'de karadaki durumu genel anlamda ‘harika' olarak nitelendirebileceğini, ülkenin topraklarının büyük kısmının teröristlerden temizlendiğini ve zafere ‘çeyrek kaldığın' ifade etti.

Muallim "ABD ve müttefiklerinin planladığı saldırganlık halkımızın moralini ve bizim İdlib'i kurtarmaya yönelik planlarımızı etkilemiyor" dedi.

Muallim, ABD, Fransa ve İngiltere'nin kimyasal silah kullanımına yönelik iddialarının bir bahane olduğunu uluslararası toplumun bildiğini vurguladı.

‘KRİZİN SONA ERMESİNİ ABD ENGELLİYOR'

Yıl sonuna kadar Suriye'deki savaşın sona erme ihtimaline nasıl baktığı sorusunu yanıtlayan Muallim "Biz krizin bugün bitmesini istiyoruz, ancak ABD'nin müdahaleleri yüzünden bu mümkün değil. Bu engellemeler İsrail'in çıkarlarına hizmet ederken Suriye halkının çıkarlarına aykırı. Bu engellemenin başlıca amacı krizi uzatmak. Bundan dolayı krizin ne zaman sona ereceğine dair net bir tarih veremem" dedi.

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"ABD karadaki savaşı kaybettiğini, politik savaşı da kaybetmekte olduğunun ne zaman farkına varacak?" diyen Muallim, 2011'de Suriye'deki büyükelçilerini çağıran ülkelerin çoğunun Suriye ile ilişkilerini yeniden inşa etmek konusunda ABD diktasının esiri olduğunu, artık ilişkileri yeniden başlatmamak için de bir neden olmadığını ekledi.

Muallim "Artık Suriye'ye 80 ülkeden gelen teröristleri desteklemeye yönelik planların faydasız ve başarısız olduğunu fark ettiler ve Suriye ile ilişkilerini yeniden başlatmak için siyasi bir yol arıyorlar. Ancak bu ülkelerin kararlarında özgür olup olmadıkları ya da karar alma merkezlerinin Washington olup olmadığı sorusu mevcut" ifadelerini kullandı.

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AB için Suriye hükümetiyle ilişkiler geliştirmenin faydalı olacağını, Şam'ın elinde Suriye'den gidenlerin verileri olduğu için Avrupa'da göçmen kriziyle bağlantılı olan güvenlik sorununu çözmede yardımcı olabileceğini ifade etti. Muallim, bu verileri karşılıksız olarak sunmayacaklarını, AB'nin Suriye halkına karşı yaptığı hataları düzeltmesi gerektiğini vurguladı.