‘Rusya'nın tatbikatı Suriye'ye destek olacak'

Sputnik'e açıklamasında, Suriye'ye karşı bölgesel ve uluslararası güçlerin savaş yürüttüğünü söyleyen Maksud, "Halihazırda Suriye ordusu, müttefiklerin desteğiyle Suriye'nin güneyindeki teröristlere aktif saldırıyor ve İdlib bölgesinde büyük çarpışmaya hazırlanıyor. Elbette bu, militanların ve hamilerinin hoşuna gitmiyor. Onlar, hükümet ordusunun ilerleyişini durdurmak için mümkün olan her şey yapacak. Batı ülkeleri Suriye'ye saldırı hazırlıklarını yapıyor" dedi.

Bu koşullarda, Rusya'nın Akdeniz'deki tatbikatın asıl amacının, planlanan saldırıya "önleyici darbenin" indirilmesi olduğunu dile getiren Suriyeli uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tatbikatın hazırlık ve uygulama aşaması, Rusya'nın müttefikleriyle işbirliğini, politik ve diplomatik düzeydeki işbirliğini öngörüyor. Bu tatbikatın sonuçları, bölgedeki istikrar. Beyaz Miğferler ve benzer örgütler, kimyasal silah veya başka bir şey kullanarak provokasyon gerçekleştiremeyecek. Bölge ülkeleri ilişkileri ve koordinasyonu iyileştirdi. Rus arabulucuların yardımıyla İran, bölgede istikrar ve barışın kurulması için çalıştığını ve çalışmaya devam edeceğini teyit etti".

ABD'nin saldırı planından geri adım atmaya başladığı görüşünde olduğunu belirten emekli general, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu: "Amerikalılar, Suriye'nin kuzeyinde Hasake bölgesindeki Eş-Şaddad üssüne radar sistemlerini konuşlandırdı. Bu radarların temel görevi savunma. Bu sistem, üssü hava saldırılarına karşı korumalı. Sanırım onlar savunmaya hazırlanıyor".

"Suriye'deki durum Batı planlarına karşı gelişiyor" diyen Maksud, "Kürtler aktif olarak Suriye hükümetiyle görüşüyor, bununla da ülkeyi bölme planlarını bozuyor" diye ekledi.

Rus Hava Uzay Kuvvetleri ve Rus Donanması'nın Akdeniz'deki ortak tatbikatına 26 savaş gemisi ve 34 hava aracı katılıyor.