Kremlin'den 'Rus uçakları İdlib'i bombaladı' iddiası hakkında açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus savaş uçaklarının Suriye'de cihatçıların kontrolünde olan İdlib'i bombaladığı iddialarına ilişkin olarak, "Bu konuda bilgi sahibi değilim" dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, düzenlediği basın toplantısında, bombaladığını ve bunun bir süredir yaklaşmakta olduğu söylenen İdlib operasyonunun başladığı anlamına gelip gelmediği sorusu karşısında şunları söyledi: "Askerilerimizin orada (Suriye) ne yaptığına ilişkin operasyonel bilgiye sahip değilim. Bu tip konularda (Rusya) Savunma Bakanlığı'na danışmanızı tavsiye ederim."

İdlib'deki durumun hem Moskova hem Şam hem Ankara hem de Tahran'da özel bir endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirten Peskov burasının bir terör yuvası haline geldiğini söyledi.

Ayrıca Peskov, İdlib'deki terörist grupların ellerindeki insansız hava araçlarının Rusya'nın Suriye'deki üsleri için bir tehdit olduğunu da ekledi.

Kremlin Sözcüsü, bu nedenlerle İdlib'deki durumun, 7 Eylül'de İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenecek Rusya-Türkiye-İran görüşmesinin ana gündem maddelerinden biri olacağını kaydetti.

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Peskov, Rusya'nın Tahran'daki üçlü zirveye nasıl tekliflerle gideceği sorusunaysa, "Şu anda bu konuda yorum yapabileceğimi sanmıyorum" yanıtını verdi. Tahran'daki üçlü zirve kapsamında, Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderleri olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir araya gelecek.