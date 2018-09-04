Şam: ABD ile müttefikleri IŞİD ve Nusra'ya silah veriyor

Rusya ile Suriye'nin İdlib operasyonu hazırlıkları üzerinden ABD ile söz düellosu kızışırken Suriye Dışişleri'nden bir açıklama geldi: ABD ile müttefikleri Ukrayna gibi üçüncü ülkeler üzerinden IŞİD ve Nusra'nın silah tedariğini sağlıyor.

© REUTERS / Alexander Ermochenko Donetsk: Zaharçenko suikastının arkasında ABD var

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD ile müttefiklerini IŞİD ve Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi gibi terörist örgütlere silah tedarik etmekle suçlarken, bunun Ukrayna gibi üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştiğine dikkat çekti.

Bakanlığın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Müsteşarlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

'BALKAN ÜLKELERİ, DOĞU AVRUPA, UKRAYNA'

''ABD ile müttefiklerinin Doğu Avrupa ülkeleri, Ukrayna ve Balkan ülkeleri gibi üçüncü tarafları kullanmak suretiyle devasa miktarda silah ve mühimmat tedariği yaparak Nusra ve IŞİD'i ateşlediği aşikar.''

'ÜRDÜN'DEKİ LİMAN ÜZERİNDEN'

Uluslararası terörizmi çökertmekte Suriye'nin ilerleme kaydettiğini, ancak dış oyuncuların eylemleriyle bu zafere köstek olduklarını söyleyen müsteşar, 'tek bir seferde yüzlerce ton silahın Ürdün'ün limanından Suriye'nin güneyindeki teröristlere gönderildiği' bilgisini paylaştı.

'KARABORSA ZENGİNİ'

''ABD terörist gruplara silah tedarik ediyor. Bunun için aracılar kullanıyor ve yasadışı silah ticaretinin karaborsasında önemli bir rol oynuyor'' diyen müsteşar, şu vurguyu yaptı:

'YASADIŞI SİLAH TİCARETİ BİTERSE'

''Yasadışı silah ticaretiyle Suriye'de teröristlerin eylemlerini devam ettirmesi arasında çok güçlü bir bağlantı var.''

'ELDE KANIT ÇOK'

Daha önce Suriye hükümet güçlerinden Kuneytra'nın Maalaka ve Haşeb kasabalarındaki depolarda büyük miktarda silah ve diğer askeri teçhizat stokları bulduğu açıklaması gelmişti.

GERİYE SADECE İDLİB KALDI

Yabancı ülkelerin desteklediği cihatçıların silahlarını ateşlemesiyle 2011'de başlayan Suriye savaşında ibre, 2015'te Şam'ın çağrısıyla Rusya'nın müdahil olmasından beri Suriye hükümetinden yana döndü.

2017 sonunda IŞİD'e karşı zafer ilan eden Suriye hükümetinin ülkede tam kontrolü sağlamasının önünde tek engel olarak Türkiye sınırında Nusra ile müttefiklerinin elindeki İdlib kaldı.

KÜRTLERLE MÜZAKERE MASASINDALAR

Diğer yandan Suriye hükümeti, ülkenin kuzeydoğusunu kontrol eden ve tek taraflı özerklik ilan eden Kürtlerle öncelikle müzakere mamasında çözüm arıyor.