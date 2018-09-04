Kayıt
16:38 04 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Kaide kolu Nusra, Mayıs 2015'te bir saldırıyla İdlib vilayetinde Suriye hükümetinin son kalesi olan Eriha'yı da almıştı.

    Şam: ABD ile müttefikleri IŞİD ve Nusra'ya silah veriyor

    © REUTERS / Ammar Abdullah/File Photo
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 70

    Rusya ile Suriye'nin İdlib operasyonu hazırlıkları üzerinden ABD ile söz düellosu kızışırken Suriye Dışişleri'nden bir açıklama geldi: ABD ile müttefikleri Ukrayna gibi üçüncü ülkeler üzerinden IŞİD ve Nusra'nın silah tedariğini sağlıyor.

    DNR Başkanı Aleksandr Zaharçenko'nun patlama sonucu öldüğü Separ kafe ve çevresindeki binaların etrafı kordona alındı.
    © REUTERS / Alexander Ermochenko
    Donetsk: Zaharçenko suikastının arkasında ABD var
    Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD ile müttefiklerini IŞİD ve Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi gibi terörist örgütlere silah tedarik etmekle suçlarken, bunun Ukrayna gibi üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştiğine dikkat çekti.

    Bakanlığın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Müsteşarlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

    'BALKAN ÜLKELERİ, DOĞU AVRUPA, UKRAYNA'

    ''ABD ile müttefiklerinin Doğu Avrupa ülkeleri, Ukrayna ve Balkan ülkeleri gibi üçüncü tarafları kullanmak suretiyle devasa miktarda silah ve mühimmat tedariği yaparak Nusra ve IŞİD'i ateşlediği aşikar.''

    'ÜRDÜN'DEKİ LİMAN ÜZERİNDEN'

    Mehmet Barlas
    DHA
    Mehmet Barlas: Suriye konusunda yanılgıya düştük
    Uluslararası terörizmi çökertmekte Suriye'nin ilerleme kaydettiğini, ancak dış oyuncuların eylemleriyle bu zafere köstek olduklarını söyleyen müsteşar, 'tek bir seferde yüzlerce ton silahın Ürdün'ün limanından Suriye'nin güneyindeki teröristlere gönderildiği' bilgisini paylaştı.

    'KARABORSA ZENGİNİ'

    ''ABD terörist gruplara silah tedarik ediyor. Bunun için aracılar kullanıyor ve yasadışı silah ticaretinin karaborsasında önemli bir rol oynuyor'' diyen müsteşar, şu vurguyu yaptı:

    'YASADIŞI SİLAH TİCARETİ BİTERSE'

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
    © REUTERS / SANA
    Sabah yazarı Barlas: Esad'ın bu çalışmalarına katkıda bulunmalıyız
    ''Yasadışı silah ticaretiyle Suriye'de teröristlerin eylemlerini devam ettirmesi arasında çok güçlü bir bağlantı var.''

    'ELDE KANIT ÇOK'

    Daha önce Suriye hükümet güçlerinden Kuneytra'nın Maalaka ve Haşeb kasabalarındaki depolarda büyük miktarda silah ve diğer askeri teçhizat stokları bulduğu açıklaması gelmişti.

    GERİYE SADECE İDLİB KALDI

    Şam'daki bir köpü üzerinde geleneksel içecek satıcısı
    © REUTERS / Ali Hashisho
    DSM, Şam'da Suriye hükümetiyle ikinci kez görüştü: Bu daha başlangıç
    Yabancı ülkelerin desteklediği cihatçıların silahlarını ateşlemesiyle 2011'de başlayan Suriye savaşında ibre, 2015'te Şam'ın çağrısıyla Rusya'nın müdahil olmasından beri Suriye hükümetinden yana döndü.

    2017 sonunda IŞİD'e karşı zafer ilan eden Suriye hükümetinin ülkede tam kontrolü sağlamasının önünde tek engel olarak Türkiye sınırında Nusra ile müttefiklerinin elindeki İdlib kaldı.

    KÜRTLERLE MÜZAKERE MASASINDALAR

    Diğer yandan Suriye hükümeti, ülkenin kuzeydoğusunu kontrol eden ve tek taraflı özerklik ilan eden Kürtlerle öncelikle müzakere mamasında çözüm arıyor.

    Etiketler:
    Nusra Cephesi, IŞİD, Suriye Dışişleri Bakanlığı, Balkanlar, Doğu Avrupa, Ukrayna, ABD, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Japonya'da Jebi tayfunu hayatı felç etti
    Japonya'da son 25 yılın en şiddetli tayfunu
    Karikatür
    Trump: Rusya ve İran, İdlib'de insani hata yapabilir
    İnfografik
    Hazar Denizi yeni projeler bekliyor
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet