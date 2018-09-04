Şam: ABD ile müttefikleri IŞİD ve Nusra'ya silah veriyor

Bakanlığın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Müsteşarlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:
'BALKAN ÜLKELERİ, DOĞU AVRUPA, UKRAYNA'
''ABD ile müttefiklerinin Doğu Avrupa ülkeleri, Ukrayna ve Balkan ülkeleri gibi üçüncü tarafları kullanmak suretiyle devasa miktarda silah ve mühimmat tedariği yaparak Nusra ve IŞİD'i ateşlediği aşikar.''
'ÜRDÜN'DEKİ LİMAN ÜZERİNDEN'
'KARABORSA ZENGİNİ'
''ABD terörist gruplara silah tedarik ediyor. Bunun için aracılar kullanıyor ve yasadışı silah ticaretinin karaborsasında önemli bir rol oynuyor'' diyen müsteşar, şu vurguyu yaptı:
'YASADIŞI SİLAH TİCARETİ BİTERSE'
'ELDE KANIT ÇOK'
Daha önce Suriye hükümet güçlerinden Kuneytra'nın Maalaka ve Haşeb kasabalarındaki depolarda büyük miktarda silah ve diğer askeri teçhizat stokları bulduğu açıklaması gelmişti.
GERİYE SADECE İDLİB KALDI
2017 sonunda IŞİD'e karşı zafer ilan eden Suriye hükümetinin ülkede tam kontrolü sağlamasının önünde tek engel olarak Türkiye sınırında Nusra ile müttefiklerinin elindeki İdlib kaldı.
KÜRTLERLE MÜZAKERE MASASINDALAR
Diğer yandan Suriye hükümeti, ülkenin kuzeydoğusunu kontrol eden ve tek taraflı özerklik ilan eden Kürtlerle öncelikle müzakere mamasında çözüm arıyor.
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