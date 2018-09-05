Ryabkov: İdlib'de operasyon ihtimali Tahran'daki üçlü zirvede kesinlik kazanacak

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Suriye'de cihatçı grupların denetiminde olan İdlib bölgesinde bir operasyon başlatılıp başlatılmayacağının 7 Eylül'deki Rusya-Türkiye-İran zirvesinden sonra belli olacağını söyledi.

Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya'nın, cihatçıların elindeki İdlib'de dün bir dizi hava bombardımanı düzenlediği iddialarına ilişkin bir soru karşısında, "Daha önce defalarca söylediğimiz gibi, (Suriye'de) siviller için olası riskleri minimuma indirmeye çalışarak, nokta atışları ve seçilmiş hedefler ile hareket ediyoruz" dedi.

İdlib'in teröristlerin kontrolündeki bir toprak parçası olarak bırakılmasının yeni tehditler doğuracağı uyarısında bulunan Ryabkov, bu bölgedeki askeri durumun 7 Eylül'de Tahran'da düzenlenecek Rusya-Türkiye-İran görüşmesinde gündeme geleceğini söyledi.

Ryabkov ayrıca, İdlib'de bir operasyon başlatılıp başlatılmayacağı konusundaki tartışmaların bu üçlü zirvede kesinlik kazanacağını da vurguladı.