Suriye'den İdlib açıklaması: Askeri operasyon, barış anlaşmasından daha olası

"Şimdiye kadar askeri eylemin uzlaşı anlaşmasından daha olası" ifadelerini kullanan Haydar şöyle devam etti: "İdlib, diğer bölgeler gibi değil. Burada çok fazla sayıda militan var. Burası onların son sığınağı. Ayrıca Türkiye de İdlib'i elinde tutmak istiyor. Anlayabileceğiniz gibi başka bölgelerde olduğu gibi uzlaşıya varmak pek çok faktör nedeniyle kolay değil."
DAHA ÖNCE UZLAŞI ANLAŞMALARI YAPILMIŞTI
Suriye hükümeti, ülkede denetimini elinde tutmadığı bazı bölgeleri militanların teslim olduğu ya da başka bir bölgeye tahliyeyi kabul ettiği uzlaşı anlaşmalarıyla geri almıştı.
Daha önce bu tip anlaşmalarla geri alınan bölgelerde uzlaşı çalışmalarının, biri savaşmayı bırakmak olmak üzere iki koldan ilerlediğini de belirten Haydar, "İdlib içinse şu anda askeri eylemlere başvurulması, barış yapmaya göre çok daha olası görünüyor" dedi.
Suriye'deki uzlaşma çalışmalarına, Rusya'nın bu ülkedeki tarafları uzlaştırma merkezinde görev yapan askerler katılıyor.
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