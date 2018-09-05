Suriye'den İdlib açıklaması: Askeri operasyon, barış anlaşmasından daha olası

Suriyeli Bakan Haydar, Sputnik'e verdiği röportajda, binlerce militanın bulunduğu İdlib'deki durumun güç kullanılarak çözülmesini beklediğini ifade etti.

"Şimdiye kadar askeri eylemin uzlaşı anlaşmasından daha olası" ifadelerini kullanan Haydar şöyle devam etti: "İdlib, diğer bölgeler gibi değil. Burada çok fazla sayıda militan var. Burası onların son sığınağı. Ayrıca Türkiye de İdlib'i elinde tutmak istiyor. Anlayabileceğiniz gibi başka bölgelerde olduğu gibi uzlaşıya varmak pek çok faktör nedeniyle kolay değil."

DAHA ÖNCE UZLAŞI ANLAŞMALARI YAPILMIŞTI

Suriye hükümeti, ülkede denetimini elinde tutmadığı bazı bölgeleri militanların teslim olduğu ya da başka bir bölgeye tahliyeyi kabul ettiği uzlaşı anlaşmalarıyla geri almıştı.

Daha önce bu tip anlaşmalarla geri alınan bölgelerde uzlaşı çalışmalarının, biri savaşmayı bırakmak olmak üzere iki koldan ilerlediğini de belirten Haydar, "İdlib içinse şu anda askeri eylemlere başvurulması, barış yapmaya göre çok daha olası görünüyor" dedi.

© AP Photo / Suriyeli bakan Haydar: Kürtlere özel koşullar kabul edilemez

Diğer taraftan İdlib'deki bazı silahlı grupların cihatçıların baskısı altında olduğunu da sözlerine ekleyen Haydar, İdlib'de Şam ile diyalog kurma taraftarı olan 500'ü aşkın kişinin cihatçılar tarafından gözaltına alındığı haberlerini hatırlattı.Suriye'deki uzlaşma çalışmalarına, Rusya'nın bu ülkedeki tarafları uzlaştırma merkezinde görev yapan askerler katılıyor.