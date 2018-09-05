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19:21 05 Eylül 2018
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    El Nusra Cephesi

    İsrail, Suriye'de cihatçılara silah verdiğini ilk kez teyit etti, ama haber siteden kaldırıldı

    © REUTERS /
    Ortadoğu
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    İsrail'in IŞİD ve Kaide kolu Nusra gibi cihatçı örgütlere silah ve askeri destek sağladığı yıllardır Suriye hükümeti tarafından dile getirilen bir iddiaydı. İsrail ordusunun bir brifingde ilk kez bu iddiayı doğruladığına dair haber, daha sonra Jerusalem Post gazetesinin sitesinden kaldırıldı. Ama sosyal medyadan kaçırılamadı.

    ABD'nin Suriye'de yaklaşık 1000 askeri bulunuyor. Fotoğrafta, Rakka'da görevli bir ABD askeri görülüyor.
    © AP Photo / Hussein Malla
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    İsrail ordusunun üst düzey yetkililerinin gazetecilere verdikleri brifingde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmeye çalışan cihatçılara askeri destek verdiklerini nihayet resmen doğruladığı ortaya çıktı.

    İsrail'in hükümet yanlısı gazetesi Jerusalem Post, dün akşam saatlerinde sitesinden ''Ordu teyit etti: İsrail, Suriyeli isyancılara silah verdi'' başlıklı haberi geçti.

    Ancak diğer İsrail gazeteleri hiçbir şekilde konuya girmezken Jerusalem Post bir süre sonra haberi sitesinden kaldırdı.

    Gelgelelim Ben Norton gibi gazeteciler, haberin siteden fotoğrafını çekmişti ve silinmesinin ardından içeriğini sosyal medyada paylaştı.

    El Nusra Cephesi
    © REUTERS /
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    Jerusalem Post'un Anna Ahronheim imzalı haberinin altbaşlığında da Esad'ın sürekli olarak İsrail'i terör örgütlerine silah sağlamakla suçladığı ve ele geçirilen İbranice yazılı silahlarla mühimmatların görüntülerini yayımladığı hatırlatıldı.

    KENDİ BAŞLARINA SİLAH ALABİLSİNLER DİYE NAKİT PARA DA AKITMIŞLAR

    ''İsrail ordusu Golan Tepeleri'ndeki Suriyeli isyancılara büyük miktarda nakit para, silah ve mühimmat sağladığını ilk kez kabul etti'' vurgusu yapılan haberde şöyle denildi:

    ''Suriye iç savaşına müdahale etmediği açıklamalarını devam ettiren İsrail ordusu, pazartesi günkü brifingde, İyi Komşu Operasyonu çerçevesinde sınırlara yakın Suriyeli isyancılara düzenli olarak hafif silah ve mümimmat ile ilaveten silah satın almaları için kaydadeğer miktar nakit para tedariği yaptığını teyit etti.''

    'İSRAİL OLMASA HAYATTA KALAMAZDIK'

    Beyaz Miğferler
    © AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
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    Daha önce İsrail'in 1967'de işgal ettiği Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nde Nusra bağlantılı cihatçılara askeri destek verdiğine dair haberler ayyuka çıkmıştı.

    Haberlere göre İsrail'in Golan Tepeleri'nde en az 7 grubu silahlandırdığını, bunlardan biri olan 400 kişilik Liva Fursan el Colan'a ayda 5000 dolar verdiğini hatırlatan gazete, bu grubun sözcüsünün Ocak 2017'de Wall Street Journal'a ''İsrail, kahramanca bizim yanımızda durdu. İsrail'in yardımı olmasaydı hayatta kalamazdık'' diye konuştuğunu aktardı.

    ÜYELERİ NUSRA'YA KATILINCA CIA YARDIMI DURDU

    Üstüne üstlük ABD, Suudi Arabistan ve Katar'ın silahlandırdığı Liva Fursan el Colan'ın üyeleri Nusra'ya katılınca CIA'den aldığı mali yardımlar 2014'te kesilmişti.

    İsrail- Suriye sınırı yakınındaki İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde nöbet tutan BM askerleri
    © REUTERS / Ammar Awad
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    SONUNDA İSRAİL'E SIĞINDILAR

    Bu yaz Suriye hükümet güçleri Golan'ın Suriye tarafını cihatçılardan temizleyince, Fursan el Colan dahil cihatçı grupların liderlerinin İsrail'e kaçmak zorunda kaldığı Türk medyasına yansımıştı.

    İSRAİL'DEN HEP AYNI GEREKÇE: İRAN İLE HİZBULLAH

    Jerusalem Post brifingi ''İsrail ordusu sınırındaki isyancı gruplara silah ve nakit para sağlamasının doğru karar olduğuna inanıyor'' diye aktarırken şöyle devam etti:

    ''Esad rejimi temmuzda Golan'ın Suriye kesiminde kontrolü yeniden ele geçirince sona eren İyi Komşu Operasyonu çerçevesinde isyancılara silah ve nakit tedariğinin amacı, Hizbullah ve İran'a bağlı birlikleri Golan'ın İsrail kesiminden uzak tutmaktı.''

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    © Sputnik / Alexander Shalgina
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    SURİYE İSRAİL F-16'SINI DÜŞÜRÜNCE

    Suriye ordusuna destek vermek için cihatçılara karşı savaşan Hizbullah ve İran'a bağlı güçleri gerekçe göstererek İran hedeflerini vurduğu bahanesiyle yıllardır Suriye'ye hava saldırısı düzenleyen İsrail, ilk kez bir savaş uçağının (F-16) şubatta Suriye savunma sistemleri tarafından düşürülmesiyle dünya kamuoyunun dikkatini üzerine topladı. 

    İSRAİL'DEN SON 6 YILDA 300'DEN FAZLA HAVA SALDIRISI

    Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Amir Eşel'in, geçen yıl yaptığı açıklamada, son 5 yılda Suriye'ye 100 hava saldırısı düzenledikleri bilgisini verdiğini hatırlatan Jerusalem Post, ''İsrail ordusunun üst düzey yetkililerinin pazartesi günü verdiği brifinge göre geçen yıl ve bu yılın ilk yarısı Suriye'deki İran ve Hizbullah hedeflerine 202 saldırı düzenlendi, 800'den fazla bomba ve füze atıldı'' dedi.

    Kaide kolu Nusra, Mayıs 2015'te bir saldırıyla İdlib vilayetinde Suriye hükümetinin son kalesi olan Eriha'yı da almıştı.
    © REUTERS / Ammar Abdullah/File Photo
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    CİHATÇILARA EKMEK ELDEN SU GÖLDEN: İSRAİL YEDİRİP İÇİRİP GİYDİRDİ

    Brifingde İsrail'in küçük bir orduyu yedirip giydirecek kadar cihatçılara tedarikte bulunduğu da ortaya çıktı: 1524 ton gıda, 250 ton giysi, 950 litre benzin, 21 jeneratör ve 25 bin kalem tıbbi malzeme.

    Daha önce İsrail, 2016'da başlattığı İyi Komşu Operasyonu'nun tümüyle insani-tıbbi yardım amaçlı olduğunu savunurken, evveliyatında da yaralı IŞİD ve Nusra bağlantılı cihatçıları sınırın kendi tarafına geçirerek tedavi ve ameliyat etmesinin görüntülerini yayımlamıştı. Aynı İsrail, Filistin halkını hem esir alıp hem de insani-tıbbi yardımdan mahrum bırakmak için her yola başvurmakla eleştiriliyor.

    Etiketler:
    İyi Komşu Operasyonu, Hizbullah, Liva Fursan el Colan, CIA, Wall Street Journal, IŞİD, El Kaide, Nusra, İsrail ordusu, Jerusalem Post, Amir Eşel, Beşar Esad, İran, Suriye, Golan Tepeleri, İsrail
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