Zaharova: Suriye ordusu İdlib’de terörle mücadele etmek istiyor, kendi toprağını ‘ele geçirmek’ değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye ordusunun İdlib’de teröre karşı operasyon gerçekleştirmek istediğini, ülkenin kendi toprakları olan bu bölgeyi ele geçirmeye çalıştığını söylemenin doğru olmadığını ifade etti.

Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye ordusunun İdlib'de gerçekleştirmek istediği operasyonla ilgili konuştu.

Zaharova Suriye ordusunun İdlib'i ele geçirmek istediği söyleminin doğru olmadığını belirterek "İdlib Suriye'nin toprağı, kendi topraklarını ele geçiremezsin, ancak terörle mücadele operasyonu gerçekleştirebilirsin. Şam'ın açıkladığı amaç da bu" dedi.

Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin bugün Tahran'da gerçekleştireceği üçlü zirvenin gündeminde de İdlib'in olacağını belirten Zaharova, görüşmede edinilen sonuçların kamu önünde açıklanacağını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Tahran'da bir araya gelecek.