Putin: Koşulsuz önceliğimiz, Suriye'de terörizmin bitirilmesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İdlib konulu zirve sonrası konuşan Rusya Devlet Başkanı "Koşulsuz önceliğimiz, Suriye'de terörizmin bitirilmesi. Şu anda en önemli olansa, İdlib'deki militanların buradan kovulması" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ''İdlib'de diyalog kurmak isteyenlerle barış anlaşması yapılması imkanı değerlendiriliyor'' ifadesini de kullandı.

'ABD'NİN DERDİ TERÖRİSTLERİ KURTARMAK'

İdlib'deki duruma ilişkin olarak ismini vermeden ABD ile müttefiklerine yüklenen Vladimir Putin, "Sivilleri korumak bahanesiyle teröristleri saldırılardan kurtarmak istemeleri, bizim için kabul edilemez" vurgusunu yaptı.

'SİLAHLI MUHALİFLERİN TERÖRLE MÜCADELEYE DAHİL EDİLMESİ'

''Silahlı muhaliflerin teröristlerle mücadeleye dahil edilmesi, Suriye'deki çatışmanın tarafları arasında güven seviyesinin artmasına yardımcı olacak'' diye konuşan Putin, şöyle devam etti:

'ŞAM SÖZ VERDİ, GERİ DÖNENLER AYRIMCILIĞA UĞRAMAYACAK'

''Suriye'de 1 milyon göçmenin ülkelerine geri dönmesi için gereken koşullar oluşturuldu. Suriye hükümeti de evlerine geri dönenler arasında ayrımcılık yapmayacağının garantisini verdi.''